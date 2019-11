Je nás v jižních Čechách čím dál víc, i když to není díky vyšší porodnosti. Ale pracujících ubývá.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/WAVEBREAK

Český statistický úřad si posvítil na jihočeské muže a ženy a shrnul jejich život v roce 2018 do čísel. Co všechno ze statistických dat dokážeme vyčíst? Průměrné Jihočešce je 44 let a průměrnému Jihočechovi 41. Přibylo miminek, ale ještě výrazněji stárneme a ubývá pracujících.