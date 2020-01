Už několik měsíců ničí Austrálii lesní požáry, které nabraly enormních rozměrů. Do australského Sydney, které je od těchto požárů v buších vzdálené zhruba dvacet kilometrů, proniká hustý kouř a dým, který v místě trápí Jihočechy. Situaci ze Sydney z oblasti Brighton Le Sands popisuje Aneta Davidová z Veselí nad Lužnicí, která v Sydney pracuje a studuje devět měsíců.

Jihočechy sužuje dým z požáru v Sydney | Video: Aneta Davidová

„Jsem u moře, nemáme tady buše či lesy, jsem v pohodě, ale kouř jde k nám. Teď už je situace lepší, v noci trochu pršelo. Byly dny, kdy to bylo hrozný, neviděla jsem z okna vůbec nic. Bydlím u letiště a nebyla vidět ani letadla, ale létají. Dýchat jsem pořádně nemohla, roušku jsem nenosila. Do práce chodím, ale kamarád ze Svinů na Táborsku, který bydlí vedle mě, do práce kvůli dýmu nemohl,“ řekla s tím, že v Sydney je počasí obvykle stále pěkné, spíše vedro. „Neprší tu skoro vůbec, a to je hrozné,“ podotkla usměvavá žena, která zde studuje obchod a pracuje v Československé školce.