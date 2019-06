Soutěžící také hází pětimetrovou kládou. „U té je důležité ne hodit vysoko a daleko, ale otočit ji,“ vysvětluje jedna z pořadatelek a pokračuje: „Jakmile se to povede, jste velmi úspěšní, pak se měří, jak šikmo dopadla.“

Z Vysočiny si přijel užít legraci Radek Štancl. „Také půjdu do skotského,“ vysvětluje muž, kterému halenu šila přítelkyně jeho syna a kilt má jeden od kamaráda. Další věci na doplnění skotského outfitu si pořizuje postupně. „Vždycky si něco koupím, ale ne vše najednou,“ vysvětluje.

Dokonalý oděv má na sobě František Aubrecht z Rokycan, který se pro zábavu účastní historických akcí. Pyšní se armádním kiltem, taštičkou, tzv. sporanem, i baretem. Stylově pije pivo z kravského rohu s plechovou ozdobou, tzv. Thorovým kladivem. „Je to totiž akorát velikost na nápoj Thorovo kladivo, to je půl litr piva s medovinou,“ směje se. Na akci odpaloval dělo, které sám vyrobil, i figuroval jako porotce u disciplíny hod balíkem slámy. Podle pořadatele akce Davida Mazáče se k tomuto oboru váže vtipná legenda: „Když chcípla ovce, tak ji dali do balíku slámy a hodili ji k sousedovi, aby nemuseli kopat do té kamenité země. Nejsme si jistí, jestli je to pravda,“ žertuje. Hry jsou prý o dva dny starší než Skotsko. „Král si pozval proti angličanům všechny klany a udělal takový hry, aby se mu nepoprali, a ti, co vyhráli, byli v jeho osobní družině,“ líčí.

Mezi účastníky i profesionály podle něj ženy rozhodně nechybí. Mezi nimi je i jedna ze tří profesionálek závodu Kateřina Bartková, která soutěží už čtyři roky a doma má šest pohárů. „Tady budu asi třetí,“ myslí si soutěžící a zároveň porotkyně amatérů, která přijela až z Brna. Trénovala posilováním a až na konec si nechala tzv. farmářský běh, kdy musí co nejdéle chodit se zátěží 35 kg v každé ruce. „Na konci máte pocit, že se vznesete, letíte a půl minuty máte sevřené šlachy a nemůžete to pustit,“ říká žena, která už si všechny stanoviště prošla.

A jak je to s kilty a spodním prádlem? „To je jedno z největších skotských tajemství a je na ženách, aby si samy zjistily, jestli je muž na ostro nebo není,“ směje se David Mazáč a dodává: „U starších chlapů a tanečníků se spodní prádlo doporučuje.“