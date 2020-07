Je kometa Neowise, kterou lze pozorovat od počátku července viditelná pouhým okem i z Českých Budějovic a jiných jihočeských měst?

Ano, kometa C/2020 F3 (NEOWISE) je viditelná z celého území ČR. Záleží jen na výhledu na severní obzor a na nerušení pozorování pouličním a jiným osvětlením.

Proč lze letos v létě kometu pozorovat?

Jednoduše se dá říci, protože ji kosmická sonda NEOWISE objevila. Následně kometa díky geometrii své dráhy se stala viditelnou i pouhým neozbrojeným okem.

Po kolika letech je kometa vidět na obloze?

Je to k nevíře, ale poslední slušně pozorovatelná kometa pouhým okem byla kometa Hale-Bopp na jaře roku 1997, čili máme možnost pouhým okem pozorovat kometu po třiadvaceti letech.

Odkud ji pozorujete? Z Observatoře Kleť?

Bohužel kometa je nízko nad obzorem, což znemožňuje pozorování velkými teleskopy Observatoře Kleť. Technicky velké dalekohledy nesmí pozorovat níže než 20 stupňů nad obzorem a tato kometa je níže, takže zatím máme smůlu.

Je známé, že kometa létá.

Samozřejmě že kometa létá, ale tento let pouhým okem nevidíte. Po naší obloze se pohybuje poměrně pomalu. Jinak její rychlost například vůči Slunci je řádově v desítkách kilometrů za sekundu.

Může se rozpadnout?

Ano, komety se čas od času rozpadají, naposledy byl tento úkaz viditelný letos u komety C/2019 Y4 (Atlas). U této zatím se nejeví, že se rozpadne, ale co není, může být…

Jaký jev z jihočeských měst bude na obloze během léta ještě vidět?

Kromě této komety jsou pozorovatelné i čtyři planety, Jupiter, Saturn, Mars a Venuše. Jejich polohu si můžete spočítat na kleťské on-line ročence na adrese http://rocenka.klet.cz. A samozřejmě kolem 12. srpna i meteorický roj Perseid. Všechny tyto jevy jsou vidět okem bez dalekohledu, samozřejmě planety lépe i pomocí dalekohledů, kde lze rozeznat Saturnovy prstence či měsíce planety Jupiter.

Jaký jev nejraději pozorujete vy?

Profesně je to jasné, blízkozemní planetky. Například jsme v letos v dubnu jsem zpřesňoval dráhu planetky co nás minula o pouhých 36 tisíc kilometrů. A jinak pochopitelně okem viditelné komety jsou též krásné na pozorování.

Kolik hodin strávíte pozorováním oblohy a daných jevů z Observatoře Kleť?

Pozorováním oblohy okem noci netrávíme, to je doména amatérských astronomů. Profesionál sedí v řídícím centru, v našem případě řídícím centru teleskopu KLENOT, a celou noc se kouká na snímky malých částí oblohy pořízených teleskopem osazeným astronomickou CCD kamerou a okamžitě snímky analyzuje, zpracovává a posílá výsledky do celosvětové centrály. A to prakticky každou jasnou noc během celého roku.

Udála se v roce 2020 nějaká změna na obloze? Co se týče planet, souhvězdí…

Obloha je dynamická záležitost, a mění se tudíž pořád. Některá planeta je vidět, pak chvilku není, a pak zase je, objeví se kometa, co se rozpadá, objeví se kometa, co je vidět pouhým okem. Na obloze se pořád něco děje.