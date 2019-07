Pasov - „Ptáci štěbetají, vzácné rostliny jako arnika, mochna nátržník nebo svízel kvetou, v lesích jsou příležitostně k zahlédnutí jeleni, srnčí a mnoho jiných divokých zvířat. A opakovaně tu lze potkávat turisty vychutnávající toto přírodní divadlo,“ píše PNP.

Tady stávala opona... | Foto: Deník/repro PNP

„Před 30 lety bylo nemyslitelné tady se toulat,“ pokračuje deník z návštěvy místa kousek za Hinterfirmiansreutem. Protože podél česko-německé hranice vedlo pásmo smrti… Železná opona rozdělila Evropu na západní a východní, a přímo na dělicí linii byl okres Freyung-Grafenau. „Bylo to jen pár metrů do Československa, ale ten kousek byl nepřekonatelný. Na území druhého státu se nesmělo vkročit, jinak hrozilo vězení,“ připomíná list. Na hranici stáli tváří v tvář němečtí a českoslovenští pohraničníci. Na české straně se dva drátěné ploty staraly o to, aby do blízkosti hranice nepřišel žádný občan. Dvojité oplocení bylo od čáry vzdáleno asi půldruhého kilometru – to byla signální stěna. Druhý plot byl daleko nebezpečnější, nabitý až osmi tisíci volty. Projít jím bylo prakticky nemožné, uvádí PNP.