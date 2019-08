A skutečně – vezl 65 plných beden piva. Povolenou hmotnost nákladu překročil o 30 procent, píše PNP. 47letý řidič řekl překvapeným policistům, že je na cestě na svatbu kamaráda do Maďarska. Účet za nápoje předložil. 35 beden musel složit do policejní úschovy. Téhož dne si je ale zase vyzvedl, když našel možnost jejich krátkodobého uskladnění. Musel složit 165 eur kauce.

Požitek z města sportu

Trh lahůdek bude pod názvem Freistadt - město sportu v pátek 30. srpna od 14 do 18 hodin na náměstí ve Freistadtu. O občerstvení se postará italský restaurant Ahoi Streetfood od 11.45, vína nabídne vinařství Fleischhacker (Neusiedlersee), hrát má Pride and the Monkey Circus, v programu bude kopání penalt proti místnímu klubu Union atd.

Den Šumavy

Na sobotu 31. srpna připravily turistický svaz Böhmerwald s turistickými regiony Freyung-Grafenau a Lipno Den Šumavy s pracovním názvem „Tři země lesem spojené“. Na zemské zahradnické výstavě Bio.Garten.Eden v Aigenu-Schläglu připravily od 10 hodin pestrý program pro dospělé a děti, který má podle OÖN vzbuzovat chuť k výpravám.

Víno a umění

To je tradiční název festivalu od 29. do 31. srpna v lineckém Starém Městě - „tři týdny pochutnání“, jak akci označují OÖN. Trvá už více než 25 let! Od čtvrtka do soboty vždy od 13 do 23 hodin tu vinaři z celého Rakouska pozvou k ochutnávkám svých nejlepších produktů a s nimi doprovodného artiklu voňavých sýrů, chlebíčků, lehkých salátů, malých teplých snacků atd. Budou tu vína z Wachau, křemežského a traisenského údolí, z Wagramu, z Weinviertlu, od rakouských lázní nebo Carnuntumu, lákají OÖN. Program doplňují živá muzika, výstavy v galeriích podobně. Festival je opět spojen se „skleničkovou beneficí“ - návštěvníci si mohou zakoupit vinnou sklenku za tři eura a odnést si ji domů, nebo ji vrátit. Z výnosu „vratek“ podpoří firma Rechberger hornorakouské děti s hendikepem. Vstup na akci je volný.

Počasí si zařádilo

Nečas způsobil v první polovině roku na budovách a na motorových vozidlech v Německu pojistné škody ve výši 1,3 miliardy eur, napsala PNP. Stejně tomu bylo i loni. Víc „úrazů“ přitom způsobily kroupy na autech – celkem za 550 milionů, o deset procent víc než je průměr.

Povolí policistům kerky?

Spolkový správní soud v Lipsku připustil dovolání hlídkového policisty z Francka, kterému zaměstnavatel šest let brání nechat si vytetovat na předloktí havajský pozdrav "Aloha". Do října musí svůj návrh odůvodnit. Kdy soud věc projedná, není zatím známo. „Zda policisté smějí nosit tattoo viditelně ve službě, to v Německu posuzují obecné soudy rozdílně. V Berlíně nebo v Bádensku-Württembersku mohou, v Sasku a v Bavorsku ne. Nejvyšší správní soud by teď měl dikci sjednotit,“ uvedla PNP.