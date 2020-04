Ročník má být prodloužen do 30. června. K utkáním bude připuštěno po 200 osobách, z nichž jen hráči, trenéři, rozhodčí a podavači míčů musejí mít opakované testy na koronu a v den zápasu platné. Ostatní s přístupem do šaten (televizní produkce, organizace zápasu) nesmějí mít kontakt s hráči a musejí nosit roušky, lidé na tribuně (novináři) rovněž. Jeden výskyt nákazy nepovede k ukončení mistrovství. K zápasu stačí, bude-li mít tým k dispozici ze 30 hráčů kádru čtrnáct pro hru v poli a dva brankáře. „Otevřeno zůstává, zda se bude hrát už od poloviny května,“ uvádí list. Úředně je zatím povolen jen trénink v malých skupinách.

Poslední kolo ligy se hrálo 8. března, zbývá jich deset, tři termíny bude třeba pro play-off evropské ligy a další pro finále poháru Salcburk-Lustenau.

Brojí dál proti Temelínu

„Horní Rakousy nehodlají akceptovat Čechy plánované prodloužení provozu reaktorů elektrárny v Temelíně spuštěných 2000 a 2002 až do roku 2060,“ píše linecký Volksblatt. Institut ekologického práva Keplerovy univerzity vypracoval znalecký posudek, podle kterého musí být prodloužení provozu podrobeno přeshraničnímu přezkumu vlivů na životní prostředí. Příslušný zemský rada Stefan Kaineder (Zelení) chce tento posudek předložit Evropské komisi. „Kromě toho apeluje na spolkovou vládu, aby nasadila všechny páky k rozpohybování Evropy k postupnému odstoupení od atomu a požadovala zmíněný přezkum vlivů Temelína,“ uvádí list.

Korona: 536 mrtvých v Rakousku

V sobotu ve 13 hodin registrovali v Rakousku 15 098 nakažených koronavirem, o 81 (0,54 %) víc než den předtím. Aktuálně bylo nemocných 2509, za den o 24 méně. Do pátečního večera se uzdravilo 12 103 lidí, zemřelo 536 (za poslední den šest). V Horních Rakousích měli 166 nakažených a 51 mrtvých (poslední 71letý a 80letá i s jinými chorobami), v Dolních Rakousích 508 (90). Čísla z Německa: SRN 152 438 nákaz a 5500 mrtvých, Bavorsko 30 951 (1584).

Rakouští zemští radové pro turistiku předložili představy o znovuotevření hotelů a rekreačních provozů, píší OÖN. Kdy sezona začne, ovšem dál není jasné, stejně jako to, zda budou smět přijet zahraniční hosté. O ty ovšem v Rakousku moc stojí, kapacita lůžek v hotelích a penzionech je objednávána v průměru ze 70 procent cizinci, především Němci, a v Tyrolsku je domácích turistů dokonce jen devět procent… Hornorakouský rada Markus Achleitner při videokonferenci uvedl, že zatím co podíl domácích hostů je v celém Rakousku 26 procent, v Horních Rakousích je to 55 procent, což by jim letos mělo hodně pomoci.

K co nejrychlejšímu znovuotevření kapacit by podle radů měli recepční pracovat za plexiskly, místo švédských stolů by snídaně roznášel personál ke stolům, lanovky by mohly přepravovat rodiny v jedné kabince nebo vozit jednotlivce. Prostory vstupu a výstupů by byly řízené, jako je tomu už v lázních a na lanovkách, v zoologických zahradách by mohlo pomoci zavedení jednosměrných tras, a dokonce na plovárnách by podle radů mohl být provoz s dodržením bezpečnostních odstupů představitelný „při zapojení zdravého rozumu“. Grémium by chtělo znovuotevření hotelů od poloviny května, k dlouhým víkendům kolem Nanebevstoupení Páně a Letnic.

Nezdolný veterán

Téměř stoletý britský veterán druhé světové války Tom Moore se v pátek probil se svou verzí fotbalové hymny „Nikdy nepůjdeš sám“ do čela britských charts, napsaly linecké OÖN ke snímku Joea Giddense/PA Wire. List připomíná, že kapitán Moore z Marston Moretaine se v minulých týdnech dostal do titulků dárcovskou akcí, při které se sešlo přes 28 milionů liber (asi 32 milionů eur) – odpochodoval sto kol kolem zadního dvora s rolátorem. Byla to největší suma, kterou vynesl nějaký dobročinný běh. Peníze dostane Národní zdravotní služba NHS, těžce zatížená koronavirem.

Další počin, zmíněnou píseň, nahrál společně s britským zpěvákem a hercem Michaelem Ballem a sborem NHS. Jejich singl byl do pátku prodán více než 80 000krát a výnos opět připadne NHS. Trochu obratu pomohl i kanadský zpěvák The Weeknd, jehož píseň "Blinding Lights" dosud žebříček hitů vedla. „Vyzval své příznivce na sociálních sítích, aby Moorův song kupovali,“ uvedl list. Dodal, že Moore příští čtvrtek oslaví sto let. Je nejstarším interpretem, který kdy stanul na čele britských charts. Primát dosud patřil Tomu Jonesovi se songem "Barry Islands In The Stream", který ovládl žebříček v roce 2009. Interpretovi bylo tehdy 68 let. Moorovi k jeho překonání gratuloval, uzavřely OÖN.