Útočník Robert Lewandowski byl hostem "Fanclubu Obing '84" v okrese Traunstein, kde se mimo jiné „pocvičil“ v šoupání naplněného půllitru po klouzavé dráze tak, aby se zastavil co nejtěsněji před koncem dráhy. Jeho kolega z útoku Serge Gnabry navštívil fanklub "Schwanenkirchen 04" a "Poppenberger Buam" v okrese Deggendorf, kde musel předvést svou přesnost na šipkařském terči. Sportovní ředitel Hasan Salihamidzic byl u fandů z klubu "Mia san Mia" v Pasově, šéf představenstva klubu Karl-Heinz Rummenigge zajel do fanklubu v hornorakouském Antiesenhofenu a náhradní brankář Sven Ulreich za příznivci do Mitterskirchenu.

Gnabryho (24) si nechtělo nechat ujít 450 fanoušků. Do místa setkání se sjeli členové dalších osmi fanklubů. Hvězda přijela s rodiči Jean-Hermannem a Birgit, a podrobila se všem „špásům“, třeba házení šipek na balonky nebo vložku s kuchařskou čepicí v reakci na jeho projevy radosti po vstřelení gólu.

Návštěvy Gnabryho a Lewandowského zachytily fotografie PNP/Müller/Nöbauer.

Dostaveníčko psů

Mezinárodní výstava CACIB ve Welsu předvede veřejnosti v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin psy všech ras. V sobotu kromě toho bude na výstavišti od 19.30 Austrian Champion of Champions, vyřazovací soutěž rakouských psích šampionů všech ras. Vstupné na výstavu je devět eur.

Dýmy v Botanické zahradě

Dvě zvláštní výstavy jsou v linecké Botanické zahradě. Kromě tropických motýlů, kteří budou k vidění v Tropickém pavilonu až do 23. února denně od 9 do 16 hodin, se přidává premiérově Historie vykuřování, píší OÖN.

Provází ji pedagožka bylin a lesa Susanne Pustová, která se netají praxí thajských rituálů vykuřování jako noření se do sebe za pomoci vůní kouře z různých dřev k očistě a meditování. V mnoha místech světa se tyto obřady vyvinuly z magie ohniště, z prostředí skýtajícího skupině ochranu před divokými zvířaty a zlými duchy, dávajícího teplo, příležitost ke komunikaci… Postupně se vyvinula kultura přidávat ohni určité části rostlin (dřevo, listy, kořeny) k vyvolání určitých nálad a účinků. Lidé, kteří se tím zabývali, získávali významné funkce ve společnosti – stávali se šamany, kněžími, léčiteli. Jejich znalosti a zkušenosti byly ústně předávány, staly se pradávnou naukou… Vhled do vykuřování přináší na výstavu právě Susanne Pustová, na snímku OÖN s ředitelem Botanické zahrady Friedrichem Schwarzem a lineckým místostarostou Bernhardem Baierem.

Zas nám odvezli dělbuchy

Při kontrole na české hranici zabavila německá policie řidiči osobního vozidla 54 kilogramů zakázané pyrotechniky, kterou si přivážel v kufru z Čech, napsala PNP. K tomu se jeden z osádky musel podrobit testu na drogy. Ukázalo se, že si vzal kokain, což ale ještě musí potvrdit lékařský test. U dalšího spolujezdce bylo zajištěno menší množství omamných prostředků. Tři muži ve věku 23-27 let se tak budou zodpovídat z více přečinů.

Města pomáhají bezdomovcům

Velká bavorská města připravila bezdomovcům zimní ubytování, napsala PNP. V Norimberku, kde jinak přespává asi 50 lidí na ulicích, přidali 30 lůžek navíc. V Řeznu byly otevřeny dvě nové ubytovny. Ve Würzburgu je v domovech pro lidi bez přístřeší aktuálně ubytováno 392 lidí, v Augsburgu 275. V Mnichově bude od ledna v provozu „ohřívací“ autobus, který má do připravených nouzových prostor v kasárnech vozit ty, kteří tam netrefí, řekla sociální referentka Dorothee Schiwyová. Koncem října bylo v Mnichově v ubytovnách pro bezdomovce 371 lidí.

Azylant chce být starostou

Za FDP půjde v Grafenau do boje o křeslo starosty o volbách 15. března 2020 Muhanad Al Halak. V prohlášení jeho strany se říká, že zdejší městské politice jednoznačně chybí k úkolům 21. století dynamika, po léta se tu udržuje jen status quo, a Al Halak míní: „Věříme, že my v tom můžeme udělat víc.“ Obzvlášť mladým lidem mají být nabídnuty perspektivy pro to, aby zůstávali ve městě.

Kdo vlastně Muhanad Al Halak je, to přiblížil dolnobavorské veřejnosti Grafenauer Anzeiger loni v září pod titulkem Mistrovská integrace. Al Halak vyrostl s mladším bratrem v Bagdádu. „V roce 2000 se rodiče rozhodli uprchnout před válkou, abychom my děti měli budoucnost,“ řekl Muhanad v článku. Vyrazili přes Turecko a Středozemní moře do Itálie, odtud do Německa. Tehdy mu bylo jedenáct let. Prvních asi půldruhého roku v cílové zemi strávili v Schönbergu, teprve poté bylo rozhodnuto, že v Německu mohou zůstat. Začátky v základní škole byly těžké, při příchodu neuměli německy. Ale zvládl to se známkovým průměrem 2,0. Hledal, co dál, a našel inzerát města Grafenau, které shánělo učně pro obor odpadních vod. Ucházel se a přesvědčil, tentokrát průměrem 1,6. Dobrovolně usiloval o mistrovské zkoušky a udělal je také.

Jeho konkurenty v boji o křeslo starosty budou nynější hlava města Max Niedermeier (CSU), Josef Bauer (SPD) a Alexander Mayer (UWG).

Sbory u sousedů žijí

Zatím co mnoho dospělých v pěveckých sborech v Bavorsku končí stářím, stále víc dětí a mladistvých se do tohoto umění pouští, píše PNP.

V ordinariátu Augsburg bylo v roce 2006 ještě více než 900 kostelních sborů, deset let nato jen 680. Současně ale bylo založeno 35 sborů dětí a mládeže. V biskupství Würzburg poklesl v minulých letech počet dospělých zpěváků o pět procent, ale mládeže 20 procent přibylo. Obdobně je tomu v pasovském biskupství.

Na snímku je sborová třída základní školy ve Vilshofenu v okrese Pasov při zkoušce s vedoucím tělesa Mario Eckmüllerem. Foto Deník/repro PNP/ Friederike Gabrielová