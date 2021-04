“Svými články, knihami a televizními pořady byl pro národ vykladačem světa,” uvádí list.

Opakuje, co jsme uvedli v nekrologu na našem čtvrtečním webu: mohl být státním sekretářem, ministrem, dokonce na návrhy lidovců a sociálních demokratů prezidentem, “ale syn šéfredaktora německých bratislavských novin, liberálního, demokraticky orientovaného listu zakázaného v roce 1939, protože pražský vydavatel byl židovského původu, všechny politické úřady odmítal. On je ,docela normálním novinářem´, říkal také v době, kdy už získal veškeré pocty branže a republiky,” připomíná deník. Úřad prezidenta by ho prý zbavil svobody…

K jeho životopisu rakouská Wikipedie dodává například, že jako žák německého gymnázia v Bratislavě se v roce 1944 angažoval u dobrovolných hasičů, aby nebyl odveden ke zbraním SS… Maturitní vysvědčení s datem 6. dubna 1945 mu dali o dva dny dřív, aby ještě stihl utéct do Rakouska.

Sousedé ho charakterizují jako kosmopolitu, humanistu a přesvědčeného Evropana. Pro každou novinářku, každého novináře byl vzorem, svým způsobem věčným šéfredaktorem, popisují OÖN. Nenapodobitelné bylo jeho umění srozumitelně vysvětlit laikům komplikované politické a ekonomické souvislosti.

“Své motto ,Pravda je nejsilnější zbraň´ (nebo taky Pravda je naše cesta) porušil jen vzácně, například když po druhé světové válce jako spolupracovník Rakouské informační služby v New Yorku ,vymyslel´ interview s kancléřem Juliem Raabem. Ten neuměl anglicky, někteří američtí novináři od něho bezpomínečně chtěli odpovědi, a Portisch mu je tajně napsal. Ty pak vyšly na první stránce New York Times,” popisují jeho “poklesek”.

V roce 1950 absolvoval na americké náklady půlroční kurz na Škole žurnalismu na Univerzitě Missouri. V roce 1955 ho vytáhl Hans Dichand, tehdejší šéfredaktor Kurieru, na post svého zástupce, a po jeho odchodu se stal roku 1958 šéfem on – ve svých 31 letech. Zavedl v listě železnou zásadu psaní ("Check-Recheck-Doublecheck"), ale celý život zastával i další žurnalistické velepravdy – Budiž slyšena i druhá strana a V pochybnostech ve prospěch (obviněného)…

V roce 1967 přišel jako šéfkomentátor k televizní stanici ORF, jejíž nezávislost svého času inicioval “zvenku” vyvolaným referendem, a rychle se podle OÖN stal jejím vývěsním štítem. “Ať šlo o pouliční bitky studentského povstání v Paříži, potlačení Pražského jara nebo vzestup Číny, Portisch dělal, co je vlastní dobrému novináři – jel na místo, díval se, mluvil a psal,” popisuje list. Tak zavítal do center dění ve Vietnamu, do Pekingu, do Afriky, na Kubu, na Sibiř… Jeho dokumentace o druhé světové válce ve spolupráci s Henrym Kissingerem vysílaná ve 32 zemích vzbudila koncem osmdesátých let celosvětový ohlas.

Linecký deník pak uzavírá: “K jeho devadesátinám byla nově vydána jeho autobiografie s názvem Vzrušující to bylo vždycky. To rozhodně platí pro celý jeho život a dílo, které zanechal…” V doplňku nového vydání popisuje zážitky z Vatikánu s kardinálem Königem a cestu Anglie do EU a k brexitu. Knihu v němčině o 404 stránkách prodává na internetu i několik českých subjektů například za 380 korun.

Jaro nahoře…

Prokopali se k tunelu.Zdroj: Deník/OÖN

Zubačka Schafbergbahnu na vyhlídkové hoře v St. Wolfgangu/St. Gilgenu se rozjede 24. dubna, píší OÖN. Sněhovou záplavu na kolejích k tunelu ve výšce 1730 metrů nad mořem vysokou až sedm metrů vyklízeli salcburští cestáři deset dnů pomocí těžkých fréz a horského “pavoučího” bagru se sněhovými řetězy, popisuje list. Během týdne má být sněhu zbavena celá trať dlouhá 5850 metrů. Výškový rozdíl mezi dolní stanicí v St. Wolfgangu a horní je 1188 metrů, rozchod kolejnic je metr, jízda trvá trvá podle typu lokomotivy (diesel nebo pára) nejméně 35 minut. O případném občerstvení na horní stanici výdejem jídla k odnesení ještě není rozhodnuto. Foto: Deník/OÖN/ORF/Karin Meyer-Smejkal

Údaje u původu i v restauracích?

Rakouský ministr mj. ochrany spotřebitele Rudolf Anschober (Zelení) navrhl závazné označování původu jídla a nápojů v gastronomii, informují OÖN. Zatím v tomto směru ministryně zemědělství Elisabeth Köstingerová (ÖVP) ponechává rozhodnutí na vůli hospodských.

Navrhovaná povinnost má dopadat na kantýny, veřejné kuchyně, školy, zařízení péče, restaurace a katering. Označován má být původ masa, mléka a vajec. Prý jde o víc regionality na jídelních lístcích, kvalitu a ochranu zvířat, ale také o potvrzení toho, že Rakousko je v Evropské unii průkopníkem, řekl ministr. Země volí tuto “ofenzivní cestu” úmyslně. Záměr má být realizován nejdříve od podzimu 2022.

Fotbal pro všechny?

Televize Servus, sledovaná na satelitu i v Čechách, si zajistila exkluzivní práva na přenosy mistrovství Evropy ve fotbalu v letech 2024 a 2028, píší OÖN. Údajně ji to stálo až 50 milionů eur. Pro kvalifikační zápasy Rakouska má právo první volby. Od roku 2023 má dále vysílat zápasy rakouské reprezentace v kvalifikacích na oba šampionáty. Žádná přenosová práva ze zmíněných soutěží nemá veřejnoprávní ORF, může vysílat jen ME 2021, další šampionáty jen v případné sublicenci konkurenčního Servisu. Další rakouská stanice oe24 v sublicenci může vysílat nejméně osm zápasů živě a všechny další s časovým posunem.

Pro mistrovství světa 2026 má právo prvního výběru ORF. Zajistila si také vysílací práva na kvalifikaci MS, na příští ročník Ligy šampionů a většinu přípravných zápasů Rakouska až do roku 2028. Od příští sezóny může vysílat ještě po jednom utkání každého kola Evropské ligy nebo nově vytvářené Konferenční ligy. Právo první volby má i pro tyto soutěže Servus. Ten od příští sezony bude vysílat 18 zápasů Ligy šampionů včetně finále.

Miliony kontrol na hranicích

Rakouská policie v březnu provedla 3,4 milionu kontrol na hranicích, napsal Volksblatt. Při tom sledovala v 94 000 případů dodržování karantény. Při demonstracích, z toho 216 proti pandemickým opatřením, bylo nasazeno 6700 policistů, kteří při nich odsloužili 72 291 hodin. Pro správní řízení oznámili 5388 účastníků, k trestnímu 82.

Od 24. září policie vedla 308 kontrolních akcí v podnicích pohostinství a při veřejných pořadech. Nasazeno při nich bylo 166 453 policistů, kteří provedli 531 792 kontrol a oznámili 6334 přestupků. Kvůli porušování zákazu vycházení navrhli od 2. listopadu 5532 osob k potrestání. Od 16. června bylo na hranicích kontrolováno 17 milionů lidí.

Sissin kočár koupil investor

Sissin kočár našel kupce.Zdroj: Deník/OÖN

Asi 120 let starý kočár z privátní sbírky zámku Fuschl, ve kterém jezdili herečka Romy Schneider v roli císařovny Sissi a Karl-Heinz Böhm jako císař František Josef v polovině padesátých let ve třech filmech režiséra Ernsta Marischky, vydražila ve čtvrtek v online-aukci Dorothea Salcburk za 106 550 eur zřizovací společnost plánující hotel Grand Elisabeth v Bad Ischlu, napsaly OÖN. Má stát ve vstupní hale a být hostům k dispozici při slavnostech jako svatbách, jubilejích a podobně. Čtyřhvězdičkový hotel má otevírat v červnu 2023.

Kočár, tzv. landauer, panský cestovní vůz s komfortní výbavou, je pravděpodobně belgické produkce.