Ústřední postavou příběhu je kosmonaut Jakub Procházka, kterého ztvárňuje Adam Sandler. Hollywoodského herce proslavily především komediální role, teď se ale objeví v tomto sci-fi dramatu.

Natáčení snímku s Adamem Sandlerem v hlavní roli se v těchto dnech chystá v okolí Bernartic na Písecku. U jednoho z rybníků filmaři nechali postavit kulisy v podobě dřevěné konstrukce domu, který nakonec pohltí plameny. Lidé z obce jsou z přítomnosti štábu nadšení a chodí si místo fotit. Snímky se pak chlubí na sociálních sítích. "Jsou zvědaví a ptají se, kdy už to vypukne. O herci vědí v podstatě víc než já a nestačím se divit, jaké informace mají. Řekl bych, že místní si to užívají," myslí si starosta Bernartic Pavel Souhrada.

Hlavní hvězdu by ale filmoví fanoušci zatím hledali zbytečně, přiletí totiž až na poslední chvíli. "Samotná realizace filmu asi nebude delší než dva dny, poté ale filmaři musí uklidit, vše sbalit, takže předpokládám, že do konce června mají co dělat," říká starosta obce, který se zástupci filmařů komunikuje přibližně dva měsíce. Zpočátku ale byli tajemní. "Jsem za to rád, že si vybrali právě nás. Vybírali podle lokality, která jim nejlépe zapadla do záměru filmu. Učarovalo jim prostředí u místního rybníka. Jsem rád, že se o nás bude vědět a že Čechy jsou pro filmaře země zaslíbená," neskrývá radost Pavel Souhrada, pro kterého bylo natáčení zpočátku velkou záhadou. "Bylo to velmi zvláštní. Přišel za mnou pán, který má na starosti technické zabezpečení a s ním jsme komunikovali. Neměl jsem vůbec potuchy, kdo v tom filmu bude hrát, protože filmaři nebyli moc sdílní. Dozvěděl jsem se to v podstatě až od cizích lidí," říká starosta a dodává, že přístup filmařů chápe, protože přehnaný zájem fanoušků o herce by jim mohl zkomplikovat práci. I proto budou místo natáčení hlídat desítky členů ochranky. Střežit budou i břehy rybníka tak, aby nikdo nemohl například připlout na loďce.

Spaceman of Bohemia neboli Kosmonaut z Čech je sci-fi román. Vypráví příběh Jakuba Procházky, kterého vybrali, aby se stal jednočlennou posádkou rakety směřující na nebezpečnou misi k Venuši. Jakub se vydává do hlubin vesmíru a ztrácí kontakt se svou ženou Lenkou, kterou opustil na Zemi. Postupně mu začne docházet, že její lásku obětoval své vlastní ambici. Kniha vyšla v roce 2017. Zfilmovanou předlohu s Adamem Sandlerem uvidí diváci už v příštím roce.