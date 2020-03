Už minulý týden proto vyzvala stát, aby zákaz přechodu hranic začal platit i pro ně, jelikož mohou ohrožovat lidi na obou stranách.

"Je to velký problém," řekla. "Navíc sami pendleři se nám ozývají s tím, že mají obavy o své zdraví a byli by rádi, kdyby toto opatření bylo přijato centrálně. Vládě jsme proto následně napsali i dopis, kde jsme ji o toto opatření opětovně požádali. Lze to samozřejmě řešit i dalším způsobem a to, že tito pendleři, kteří chtějí v cizině pracovat, mohou v tom místě dočasně bydlet. A ti, kteří by chtěli zůstat doma, by měli mít tuto možnost, aniž by podstupovali riziko ztráty zaměstnání."

Premiér Babiš ve středečním brífinku po jednání vlády možnost, že by pendlery přes hranice vláda nepustila, prozatím vyloučil.

Mezi pendlery samotnými už se to proslýchá, zatím ale nevědí, na čem jsou. "Uvidíme zítra a v dalších dnech. Já dělám v potravinářském průmyslu a máme materiál, který se musí zpracovat," konstatovat Radek Paráček z Hašlovic na Českokrumlovsku, který pracuje v Bad Leonfeldenu. "Pokud by nám to zakázali, majitel by podnik mohl zavřít, protože drtivá většina lidí ve firmě je z Česka."

Slováci, kteří v Bad Leonfeldenu pracují v jiné pobočce, tam zůstali ubytovaní a domů vůbec nejezdí. "Jakmile by se vrátili domů, šli by okamžitě do karantény a už se do práce zpátky nedostanou." Rakouský majitel podniku, pro který Češi pracují, už také obcházel své zaměstnance a sondoval, jestli by byli schopni zůstat v Rakousku na nějakou dobu v jeho hotelu, pokud by se hranice zavřely úplně.

Pokud jde o měření teploty na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti u všech, který přes něj jedou, to se zatím nekoná, nejspíš vypukne ve čtvrtek ráno. "Nás ale měří každý den ráno v práci a toho, kdo má teplotu, okamžitě pošlou domů," dodal pendler.