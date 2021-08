Festivalovou zónu slavnostně otevřela česká premiéra díla Wild Symphony v podání Jihočeského symfonického orchestru, během které autor symfonie a spisovatel Dan Brown předčítal úryvky ze stejnojmenné knihy.

Pohodu a příjemné místo pro setkávání a odpočinek i pro rodiny s dětmi bude po celý srpen nabízet Pivovarská zahrada v Českém Krumlově. Budou tam připravené rozmanité aktivity a také kulturní program zdarma. „Festivalovou zónu jsme zahájili skladbou Dana Browna, kterého veřejnost zná především jako spisovatele, je například autorem známé Šifry mistra Leonarda,“ uvedla Gabriela Boháčová, umělecká ředitelka MHF Český Krumlov.

„Myšlenka na vytvoření festivalové zóny, které jsme původně říkali doprovodný program, v nás zrála již několik let. Nedařilo se to zrealizovat, minulý rok byl rovněž ovlivněn pandemií, ale tím, že jsme letošní jubilejní 30. ročník festivalu posunuli na září a opatření se uvolnila, vznikl prostor na to festivalovou zónu uskutečnit. Chtěli bychom totiž, aby návštěvníci festivalu s námi strávili více času než dvě hodiny hlavního koncertu. Proto i do budoucna chceme spojit hlavní koncerty s doprovodným programem pro veřejnost, který bude zdarma.“

Festivalová zóna je otevřena od úterý do neděle prakticky po celý den, vyjma některých hlavních koncertů festivalu. Návštěvníci tu najdou rovněž bary a stánky s občerstvením, posezení, mohou si zahrát deskové hry, zajít si na letní kino, koncert nebo cvičení jógy při hudbě a třeba si namalovat obraz. „Zveme všechny obyvatele i návštěvníky Krumlova, aby se přišli podívat a strávili s námi hezké odpoledne,“ říká Gabriela Boháčová. „Mohou si třeba vyzkoušet tzv. Krumlovský Montmartre, tedy malování, které zvládne každý. Českokrumlovský malíř Jiří Zábranský připravil na plátna skicy krumlovských budov, především ale krumlovského zámku, a návštěvníci i děti je mohou dokončit barvičkami. Malíř při tom bude k dispozici, poradí a vysvětlí, jak malovat a pracovat s barvami. A pak si mohou svůj výtvor odnést.“

Program festivalové zóny nabídne například koncerty Unique Quartet, Bohemia Voice, Bonsai č. 3, ale i DJ Oldies Party a Summer hits.

Program festivalové zóny:

Čt 5. 8., 21:00 Letní kino: Takovej barevnej vocas letící komety

Pá 6. 8., 20:30 Koncert: Unique Quartet

So 7. 8., 21:00 DJ – Oldies Party

So 7. 8. Krumlovský Montmartre (celý den)

Ne 8. 8., 11:00 Jóga s hudbou

Ne 8. 8., 21:00 Letní kino: Dobře placená procházka

Čt 12. 8., 21:00 Letní kino: Nick Cave: 20 000 dní na Zemi

Pá 13. 8., 20:30 Koncert: Bohemia Voice

Čt 19. 8., 21:00 Letní kino: Pátrání po Sugar Manovi

Pá 20. 8., 20:30 Koncert: Bonsai č. 3

Pá 20. 8. Krumlovský Montmartre (celý den)

Ne 22. 8., 11:00 Jóga s hudbou

Ne 22. 8., 21:00 Letní kino: La La Land

Čt 26. 8., 21:00 Letní kino: Beatles: Perné roky

Pá 27. 8., 21:00 DJ – Summer hits

Ne 29. 8., 11:00 Jóga s hudbou

Ne 29. 8., 21:00 Letní kino: Kouř

Ne 5. 9., 20:00 Letní kino: Amadeus

Ne 5. 9. Krumlovský Montmartre (celý den)

So 11. 9. Krumlovský Montmartre (celý den), pro veřejnost otevřeno 11-15 h, od 18:30 h vstup pouze s platnou vstupenkou na koncert.