Nebyla k nalezení. Po třech týdnech ale bloudila ulicemi Putzleinsdorfu v okrese Rohrbach, nezraněná, jen očividně zmatená cizím prostředím. Jednomu místnímu občanovi se podařilo dostat ji na vodítko a přivést ji k veterinářce Andree Niglové. Ani tam se nedostali dál, fenka byla očipovaná, ale neregistrovaná. “Úspěch přinesla až výzva zachránců zvířat na facebooku. Okamžitě ji poznala jedna z uživatelek sítě, známá vlastníků, a v úterý večer se majitelé s Paulou v Subenu konečně setkali,” píše PNP. Foto: Deník/PNP/TROÖ

Koronová čísla

V Rakousku dosud postihla 530 288 lidí koronová infekce. Aktuálně s virem laboruje v pátek 35 000 lidí – za 24 hodin jich 1245 přibylo. Zemřelo dosud 9200 osob. V celém Rakousku stoupla v pátek sedmidenní incidence ze 245 na 249,3, ve Vídni byla 317,9, v Dolních Rakousích 294,2, v Solnohradsku 273,5, v Burgenlandsku 264,2, v Horních Rakousích 220,2. Proočkováno bylo zatím 1 064 647 lidí, 12 % obyvatel.

V pátek se s 3895 novými nakaženými za 24 hodin počet nemocných vrátil na úroveň začátku prosince. Nejvíc infikovaných přibylo ve Vídni (+1022), v Dolních Rakousích (+834) a v Horních Rakousích (+688). V nemocnicích léčili 2151 lidí s covidem, o 83 víc než ve čtvrtek. Na intenzivkách bylo s koronavirem 463 osob. V celém státě je 1852 lůžek na intenzivních stanicích. Ve středu jich bylo ještě 524 volných, z toho 340 pro “coviďáky”. Během jednoho týdne je možné připravit lůžka zvýšené péče pro dalších 141 nemocných.

Chytili převaděče

Policisté rozbili profesionální gang, který převedl při třinácti jízdách do Německa od října do ledna nejméně 92 migrantů a inkasoval za to přinejmenším 736 000 eur, napsala PNP. Zatím bylo zatčeno pět členů skupiny. Případ se provalil koncem listopadu zatčením Iráčana na A8 u Peterskirchenu. Při kontrole se ukázalo, že převážel sedm ilegálů ze Sýrie. Vyšetřování odhalilo, že šlo o konvoj tří osobních automobilů. Dvěma zbývajícím se tehdy podařilo provézt osm Syřanů do Německa. Další šetření ukázalo, že šlo o autonomně jednající, hierarchisticky strukturovanou skupinu z prostoru Norimberka. Většina pašeráků lidí byla ve věku 18 – 28 let, kteří se “promigrovali” do SRN v letech 2015 a 2016. Jezdili v pravidelných intervalech do Vídně, kde v bytech nebo hotelích čekali lidé na ilegální odvezení do Německa.

Pokuta ministrovi

Na oslavu doplatil…Zdroj: Deník/PNP

Peněžitý trest 500 eur byl uložen bavorskému ministrovi Berndu Siblerovi za to, že na své padesátiny porušil protiinfekční opatření, píše PNP. K jubileu mu přišli na soukromou zahradu blahopřát s dárky starosta Plattlingu Hans Schmalhofer, vedoucí úřadu města Josef Hofmeister a dva zástupci spolku Nepomuk, tedy osoby z pěti domácností… Sešlost je na snímku Deníku/ PNP/Häusler, ministr je druhý zleva.

Covid řádí v Německu

Během posledních 24 hodin se v Německu nakazilo covidem nově 21 573 lidí, skoro o 4100 víc než před týdnem, píše PNP. Sedmidenní incidence stoupla ze 113,3 na 119,1, v Durynsku na 221,7. Na virus zemřelo dalších 183 lidí, celkový počet obětí dosáhl 75 623. Virus napadl ve státě už přes 2,73 milionu osob.

Zase jede “tlouštík”

Pozor od úterka, bude husto!Zdroj: Deník/PNP

V úterý 30. března ráno vyjedou tři těžké tahače z továrny Linde Engeneering Schalchen v Tachertingu (okres Traunstein) v konvoji na Pasov. Trasa vede po B299 do Karpfhamu u Pockingu a pak vedlejšími komunikacemi a po B12 k přístavu Pasov-Schalding. Odtud pojede náklad po Dunaji a průplavem Rýn-Mohan-Dunaj a vnitřními kanály do Brém. Tam vzduchotěsné boxy tepelného výměníku a další části naloží na větší lodě k cestě do Ruska. Nákladní vozy pro cestu Německem jsou dlouhé 27 až 32,5 metru, široké až 5,15 metru a maximálně 5,75metru vysoké. Náklad má být součástí zařízení na výrobu a zkapalňování helia. Foto: Deník/PNP/Linde

Demo v centru Lince

Na neděli je do Lince nahlášena demonstrace proti koronavirovým opatřením, k níž organizátor očekává na 500 lidí a s nimi dopravní omezení, píší OÖN.

Sraz bude odpoledne na Urfahru, odkud lidé půjdou do vnitřního města. Policie je bude provázet a dotčené části ulic krátkodobě uzavírat, řekl její mluvčí Michael Babl. Vyčleněno na to bylo 20 mužů, ale v případě potřeby budou připraveni další. Zastaveny budou na půldruhé hodiny také čtyři linky městské dopravy. Od 14.15 do asi 15.45 hodiny budou nahrazeny autobusy.