Linec - Jedenáctiletá Victoria Kampenhuberová z druhé třídy reálného gymnázia zapálí v úterý 26. listopadu v údajně rodné jeskyni Ježíše v Betlémě letošní mírové světlo, napsaly OÖN.

Viktoria přiveze Betlémské světlo i nám. | Foto: Deník/repro ORF

Doprovodí ji 160 poutníků z Horních Rakous. Už skoro pět let je členkou dětské skupiny Červeného kříže a organizace je na ni moc hrdá, stejně jako rodiče Rebecca a Markus. Také ráda tancuje a hraje na kytaru. Let do Betléma bude jejím prvním v životě.