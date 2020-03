Pracovníci a pracovnice pošty, co obsluhují zákazníky na přepážkách, museli v pátek povinně na testy, protože se nákaza dva dny předtím potvrdila u jejich kolegyně, která je hospitalizovaná v českobudějovické nemocnici. Zároveň jich část byla od pátku v karanténě.

Jihočeští hygienici o víkendu všechny pošťačky a pošťáky z pošty Český Krumlov 1 telefonicky kontaktovali, ze všeho nejdřív ty, co jsou nakažené. U ostatních zjišťovali, jestli s nakaženými kolegyněmi byli v kontaktu, a pokud uvedli, že ano, poslali je do povinné čtrnáctidenní karantény. Ta se tak týká jak pracovnic z přepážek, tak některých doručovatelek, ale podle všeho v pondělí do práce některé doručovatelky půjdou, jelikož nepřišly s nakaženými do přímého kontaktu. Pokud se pobočka ovšem otevře.

Jestli Česká pošta s. p. nechá "jedničku" zavřenou, anebo její provoz zajistí pracovníci z jiných poboček, ještě není jasné, podnik se k tomu zatím oficiálně nevyjádřil. Otvírací doba je v pracovních dnech od 8 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 16.

Celá budova prošla v sobotu 28. března kompletní dezinfekcí, předtím to bylo 17. března. Otevřená byla ve všední dny, byť v omezené provozní době. Tehdy byly nakažené pracovnice v práci. Nemají údajně žádné symptomy, a tak není jasné, od kdy jsou nakažené a jak dlouho s nákazou pracovaly. A i když mezi zákazníky a pracovnicemi jsou plexiskla a pošťačky v práci používají ochranné pomůcky, k přenosu kapénkovou cestou nebo ulpěním virových částic na površích dojít mohlo, prostory pro veřejnost a zaměstnance nejsou oddělené hermeticky.