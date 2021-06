Zhruba desítka techniků se stále aktuálně pohybuje na stavbě horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Jenže akce v podstatě stojí. Původní dodavatel, firma Tenza, totiž skončil v insolvenci a ČEZ, který je investorem, nyní musí hledat nového stavebníka.

Potrubí o celkové délce 26 kilometrů mělo už koncem minulého roku na okraji jihočeské metropole předávat teplo do sítě Teplárny České Budějovice. Mimo jiné se tím měly ušetřit desítky tisíc tun uhlí, které by se nemusely spálit. Hlavně kvůli koronaviru se ale akce začala protahovat a komplikovat a dodavatel stavebních prací nakonec zkrachoval.

Aktuálně běží výběrové řízení na nového dodavatele stavebních prací. Mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták sice s ohledem na zákon o veřejných zakázkách nechtěl uvádět detaily o uchazečích. Zdůraznil ale, že snahou energetické firmy je získat co nejlepší nabídku a zajistit dokončení projektu. V dubnu mohli podat zájemci o zakázku přihlášky a pak se hodnotily jejich kvalifikační předpoklady, tedy schopnosti zhruba zbývající třetinu horkovodu postavit. Nyní se pokročilo do další fáze. "Aktuálně jsme oslovili dodavatele, kteří se ve výběrovém řízení kvalifikovali, aby podali nabídky.

"Výběrové řízení běží v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Další kroky, tedy podání nabídek, jednání, finalizace nabídek a jejich vyhodnocení nás teprve čekají. Vše se tedy bude odvíjet od dalšího průběhu výběrového řízení. Dodavatele bychom chtěli mít vybraného nejpozději do konce roku," řekl k dalšímu očekávanému průběhu výběrového řízení Marek Sviták.

Na dotaz Deníku, zda je možné, že by se ještě stihla dodávkami z Temelína pro budějovickou teplárnu pokrýt topná sezóna 2021/2022, ale Marek Sviták uvedl, že to není reálné. "Naším zájmem je projekt dokončit co nejrychleji, v souladu s legislativou a v požadované kvalitě. Termín dokončení projektu je v tuto chvíli předčasné předjímat, bude se odvíjet především od průběhu a výsledku zadávacího řízení," doplnil Marek Sviták.

ČEZ už převzal zhruba 15 kilometrů potrubí (přibližně od Temelína po kemp Křivonoska) z celkových 26 kilometrů. Hodnota celé zakázky je přibližně 1,5 miliardy.

Stavba sice v zásadě nepokračuje, ale menší práce se provádějí. Na trase, kde se nachází nedokončená část potrubí. "Podle našeho právního výkladu se potrubí okamžikem dodání na stavbu stalo vlastnictvím ČEZ. Aktuálně se pracuje na odčerpávání vody z výkopů a kontrole všech dílů potrubí v nedokončené části horkovodu," uvedl Marek Sviták a připojil, že na trase horkovodu se tak aktuálně stále pohybuje pět až deset stavařů. Podle vedení budějovické teplárny se průtahy se stavbou nijak nedotknou zákazníků městské firmy.