Linec - Esther Klaffenböcková (31) ze Stroblu nabízí na týdenních trzích ve Gmundenu a v St. Gilgenu staré řemeslo - brousí nože, uvedly OÖN.

"Její klienti jí předají kuchyňské nože, nůžky nebo sekery, vyřídí si nákupy a vyzvednou si čerstvě naostřené náčiní," píše list. Za práci trvající asi čtvrt hodiny si Esther bere mezi pěti a osmi eury.

Linecký list píše, že k brusičství se dostala "oklikou". Absolvovala na odborné vyšší škole v Hallstattu sochařství a to také vykonává. "Při výuce jsme se ale naučili také brousit si naše řezbářské nástroje," říká. Když se vyučila, koupila si brusku, a to se rychle rozkřiklo, její známí k ní začali proudit s tupými noži.

Náhodou se dozvěděla, že její hobby bylo zařazeno k volným živnostem, pod báječným názvem "Výroba sečných a bodných zbraní a Činnost broušení železářských produktů". Okamžitě si živnost přihlásila a od té doby ji dělá. "K téhle práci je třeba zkušenost, cit a dobré oči," říká a na otázku, co dělá dobrý brus, uvádí, že nejdůležitější je samozřejmě úhel broušení. "Ten je u normálního kuchyňského nože jiný než u damaškového," upozorňuje. Roli hraje i výbava - ona pracuje s mokrou bruskou, tekutina chladí broušené ostří, aby se jeho vlastnosti neměnily.

Mnoho zakázek vyřizuje doma ve své dílně, ale týdenní trhy ji zvlášť baví. "Lidé mají radost, když mne vidí sedět tam se strojkem. Myslím, že už se moje účast na akcích rozkřikla, pořád víc lidí nosí na trhy tupé nože a nůžky."

Otevřeli školu dětem z 50 zemí

"300 žákyň a žáků z více než 50 zemí mohlo ve středu poprvé oficiálně vstoupit do své nové školní budovy," napsaly OÖN k otevření Anton Bruckner International School (ABIS) v Brucknerově věži v Urfahru. Anglicky mluvící škola nabízí mezinárodní základní vzdělání dětem a mladistvým od šesti do 16 let, a k tomu školku od tří let. Podle zemského hejtmana Thomase Stelzera má být škola i zvláštní pobídkou pro zahraniční podnikatele k usídlení se v Horních Rakousích. Učí na ní 32 učitelek a učitelů z devíti národů.

Přísně na pejskaře

V obci Büchlberg v okrese Pasov přijali novou "psí vyhlášku" platnou od 14. července na dobu 20 let. Mimo jiné ukládá povinnost vodit psy na vodítku a uklízet jejich trus. Za porušení jsou pokuty až tisíc eur za chybějící řemínek a až 2500 eur za hromádku, píše PNP. Voděni musejí být neustále na veřejných místech celého městečka psi bojových a velkých plemen, ostatní musejí být na šňůře na obecných cestách, plochách a hřištích. Výjimku mají psi záchranáři. Vodítko musí být odolné proti přetržení a nesmí být delší tří metrů. Volnost mohou mít psi s výjimkou bojových plemen na veřejných cestách a pěšinách do 100 metrů od zastavěných a obývaných ploch.

Nandu na návštěvě. Zdroj: OÖN

Nandu na vodítku a jeho majitel překvapili policii v centru Vídně. Znepokojená hlídka vzala dvojici ke kontrole na služebnu, ptáka nakrmila a dala mu napít. Úřední veterinář nenašel žádné náznaky případného držení odporujícího předpisům. Nandův "páníček", 58letý Slovinec, nemohl předložit žádný oficiální dokument, který by ho opravňoval k držení běžce v Rakousku, a proto byl poučen, aby jej co nejdříve z republiky vyprovodil. "Policisté ještě majiteli pomohli naložit jeho svěřence na přívěs," končí OÖN.

Finančně silný Sattledt

Magazín obcí „public“ a Centrum pro výzkum správy opět zveřejnily rakouský žebříček finančně silných obcí, píše Volksblatt. Vyznívá zvlášť příznivě pro Horní Rakousy - mezi "Top Ten" je šest z této spolkové země. Podruhé za sebou je v čele Sattledt, následovaný opět Pfaffingem. Třetí místo si letos "vybojoval" Geinberg. V desítce jsou i další tři sídla - 4. Reichersberg, 8. Redlham a 9. St. Florian!