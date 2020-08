Součástí letos vzniklého útvaru je i 1. rota všeobecné ženijní podpory, která při výcviku prověřila nejen fyzickou, ale i psychickou výdrž svých vojáků.

„Při předchozích cvičeních jsme většinou končili v 18 hodin a pak už následovala jen údržba techniky, materiálu, zbraní a odpočinek. Tentokrát byl výcvik nastaven s větší zátěží. Jedno zaměstnání navazovalo na druhé s minimem času na oddech,“ upřesnil novinky ve výcviku 1. roty zástupce velitele nadporučík Bohuslav Felcman.

Tito vojáci hned první den začali s kolegy z 2. roty budovat ochranné stavby a nevýbušné zátarasy. „Naše strojní četa měla za úkol vytvořit dva okopy pro Pandury pomocí univerzálního dokončovacího stroje (UDS) - 214. Stavební četa zase vyráběla rohatky a kolíkové zátarasy, kolíky kolmo zaražené do zeminy a propleteny ostnatým drátem tak, aby zamezily pohybu potenciálního protivníka,“ uvedl Felcman.

ROLI HRÁLO POČASÍ

Kvůli teplému počasí se výcvik protáhl do večerních hodin. Na něj navázal další úkol, a to rozmístění čety mimo boj. Cvičící si v lese postavili přístřešky na přenocování a během celé noci museli hlídkovat. Hned ráno pak vyráželi na bojové drily, kde v 30 stupních strávili 12 hodin v kuse. Na závěr je čekal 15 kilometrový přesun s veškerým vybavením zpět do výchozího tábora.

Podle vrchního praporčíka 152. ženijního praporu Libora Novobilského je důležité, aby si voják vyzkoušel fungovat v jednotce pod tlakem: „Únava může zásadně ovlivnit jednání vojáka i jeho práci. Důležitou roli pak sehrají samotní velitelé. Musí být schopni udržet morálku i v těchto situacích.“

ZÁŽITKEM BYLA STŘELBA NA TANK

Stěžejním okamžikem pro rotu byla střelecká příprava. Ženisté si poprvé vyzkoušeli ostré střelby z RPG-7, které mají od nového roku nově přiděleny. „Na vzdálenost 200 metrů jsme trefovali v mírových podmínkách trochu netradiční cíl a to tank T-72. Nejednalo se o maketu, ale o skutečnou vyřazenou techniku, což byl pro mě velký zážitek,“ prozradil své pocity svobodník Tomáš Dostál, kterému se hned na první výstřel podařilo tank zasáhnout.

PYROTECHNICI NIČILI MUNICI

Na pyrotechniky z roty EOD (Explosive Ordnance Disposal) čekaly různé scénáře v podobě nevybuchlé munice v okolí prostoru vybudované obrany čety. „Byli jsme rozděleni na jednotlivé týmy a každý měl za úkol poprat se s určitým úkolem. Některá munice se musela zničit tzv. do plna, jiná zase jen částečně, aby se pak mohla přemístit do trhací jámy a tam hromadně zlikvidovat,“ vysvětlil zadání pro EOD specialisty rotmistr Vladan Ullrich. Rota si tak oživila likvidaci citlivých části munice (zapalovačů), nebo deflagraci munice (vyhoření výbušné náplně).

PONTONISTÉ V UZAVŘENÝCH PROSTORECH

Pozadu s výcvikem nezůstala ani pontonová rota. Tentokrát se musela obejít bez vody, a proto se zaměřila na vševojskovou přípravu, podobně jako ostatní jednotky praporu. Kromě stěžejních cvičení trénovala i bojové drily ve stylu CQB (Close Quarters Battle) neboli způsob boje v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost.

Zuzana Králová