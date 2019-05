V prvním patře budovy zvané Roháč je ve čtvrtek dopoledne živo. Aby ne, vždyť festival animovaného filmu Anifilm je v plném proudu a návštěvníci zde mohou opět zkoušet animovat na Škole animace.

Podle lektora Jana Marka, studenta Univerzity Hradec Králové, na program tzv. Školy animace chodí rodiny s dětmi i školní skupiny. „Najdou tu techniku stop motion, kterou rozpohybují figurky z modelíny, 2D animaci, zvučíme a u mě je složitější animace, kde společně kostíme a rozpohybujeme zvlášť části postav,“ představuje program. Jedenáctiletí Jiří Brabec a Kamil Švarc kreslí na počítači tanky. „Je to docela těžký, ale baví mě to,“ říká Jiří Brabec. Opodál Natálie z 5.A vytvarovala z modelíny sovičku. „Bude se houpat na poličce zavěšené na stromě,“ plánuje holčička.

Lektoři Školy animace jsou všichni studenti výtvarníka a animátora Pavla Trubky. „Tady jsem jako zvukař, protože mám zkušenosti s dramaturgií,“ vysvětluje. Také dětem skládá jejich filmy. „Vyposlechnu si, co chtělo dítě kreslit, vysvětlí mi proč, pak mu to pomůžu rozkrájet a převedeme to do filmové řeči, aby tomu rozuměl i divák,“ představuje svou činnost v programu Pavel Trubka, pedagog z Univerzity Hradec Králové a VOŠ aplikované kybernetiky.

Na program do Roháče se vypravila i místní obyvatelka Helena Kroupová se synem Teodorem, kteří právě odešli z filmu Pačamama. Jako pravidelní návštěvníci si Anifilm chválí. „Je skvělé, jak to tady ožije, každé město potřebuje kulturně žít,“ myslí si Helena Kroupová.

Část návštěvníků Třeboně o Anifilmu tvoří i mnoho studentů filmových škol. Rozália Škvarková přijela se spolužáky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zrovna zhlédli své filmy. „Jsou vhodné pro děti, promítali je hned ráno,“ říká a dodává: „je skvělý pocit vidět je na plátně.“

V Domě Štěpánka Netolického je otevřena výstava Animace po roce 1989. Podle místní pracovnice Jany Vítkové přišlo od rána už 60 lidí. Mezi nimi i Miroslav Treitnar s dospívající dcerou Johanou, kteří přijeli z Prahy. „Máme čas jen dnes, vybrali jsme si studentské filmy a anidoky,“ líčí program otec, který sem prvně dceru vzal, když jí byly tři roky.