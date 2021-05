Pokud musíte šetřit místem, pořiďte si speciální nádobu nebo oblíbený rychlokompostér. Mějte na paměti, že chemickým procesům v kompostu neprospívá přímé slunce. Dobré je sousedství keřů, které se postarají o přistínění, a hromada nebude příliš na očích. Naši předkové zakládali kompost u černého bezu. Potřebujete také mít dobrý přístup, protože budete s nashromážděným odpadem manipulovat při jeho vyhazování, nakládání, ale také při provzdušňování.

Základem správného kompostování je totiž přehazování alespoň dvakrát ročně, aby se materiál pěkně načechral a kyslíková injekce podpořila činnost mikroorganismů, které začnou rychleji rozkládat organické zbytky. Důležitou roli hraje skladba materiálu. Kdo by chtěl kompostovat pouze posečenou trávu ze svého trávníku, kvalitního hnojiva se nedočká. Jak říkají zkušení zahrádkáři: Ta hromada musí mít řád. Důležité je smíchat odpadové materiály míchat tak, abyste podpořili správný poměr uhlíku a dusíku.

Co do kompostu nepatří

Do kompostu nikdy nedávejte: vařené zbytky jídla, kosti, odřezky masa, tuky, ryby, mléčné výrobky, rostliny, které se množí řízkováním jako je maliník, rostliny napadené chorobami, pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku, slupky melounu, kokosu, popel z uhlí a cigaret, časopisy, barevně potištěný papír, plasty, kovy, sklo, kameny.

Uhlíkaté materiály jsou suché, dřevnaté hnědé materiály jako například dřevní štěpka, větvičky, piliny, proložka od vajíček nebo roličky od toaletního papíru. Dusíkaté materiály jsou naopak ty šťavnaté, zelené, čerstvé, jako je posekaná tráva či slupky od ovoce a zeleniny. Je třeba hlídat skladbu kompostu a držet se osvědčeného receptu – míchat hnědé se zeleným. Nelekejte se páry, která bude několik dnů či týdnů stoupat z kompostu.

Organický materiál se díky činnosti mikroorganismů zahřívá na teploty až kolem sedmdesáti stupňů. Hmota by měla být kompaktní, ani suchá, ani mokrá. Když materiál zmáčknete v dlani a mezi prsty poteče voda, je příliš mokrý. Přidejte listí, slámu a suchou zeminu. Naopak se vyhněte ovoci a zelenině, ty pouští vodu. Pokud se po rozevřené dlani materiál rozsype, je příliš suchý. Pokropte hromadu vodou z konve.

Další možností je překopání a přidání vlhké odpadní hmoty. Pokud se vašemu kompostu dobře daří, můžete se těšit na první úrodu přibližně po devíti týdnech. Poslouží vám však pouze pro mulčování. Kompost pro hnojení lze použít zhruba po roce. Otestovat humus a kompostovou zeminu lze pomocí takzvaného řeřichového testu. Semínka necháte v zemině z kompostu vyklíčit. Když se objeví zelená rostlinka, můžete humus začít používat.

Kompostem se bezvadně hnojí jak na jaře, tak na podzim, ale pozor – kompost nefunguje jako substrát. Musíte ho smíchat se zeminou, aby tvořil třeba v květináči čtvrtinu obsahu. Začínající pěstitelé si mohou kompost opatřit v některé z komunitních zahrad, další možností jsou kompostárny, které provozují obce.

Hnědá se zelenou, hrubé s jemnými



Při výběru surovin pro kompost je potřeba kombinovat hrubé suroviny s jemnými; suché s vlhkými, suroviny „hnědé“ (s vysokým obsahem uhlíku) se „zelenými“ (s obsahem dusíku).



Pokud kompost teprve zakládáte, pamatujte na to, že dospodu patří hrubší a vzdušný materiál, aby mohla z kompostu odtékat přebytečná voda a zároveň měl kompost zajištěný přísun vzduchu i ze spodní části. Pokud chcete tlení v kompostu urychlit, přidejte chlévský hnůj.



Třicet dílů hmoty by měly tvořit hůře rozložitelné materiály, například dřevo, zbytky zeleniny, sláma. Jeden díl zase rychle rozložitelné, měkké, šťavnaté materiály, klasicky tráva. Listí a trávu vždycky promíchejte se zeminou.



Pro urychlení kompostování je vhodné v malém množství přidat hlínu, hotový kompost nebo také urychlovače kompostu, který běžně koupíte v hobymarketech. Většinou jde o směs různých látek a enzymů rozkládajících celulózu.