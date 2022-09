Stavbu nových bytů podporují v podstatě všichni lídři kandidátek. Město by je mělo získat výstavbou nové čtvrti Dvorce.

„Bydlení chceme řešit urychlenou výstavbou nové čtvrti Dvorce prostřednictvím jednoho projektu a silného investora. Další cesta je pak maximální urychlení privátní výstavby. Město by mělo investovat do výstavby sociálních bytů s využitím dostupných dotací,“ uvedl Jiří Horecký (Společně pro Tábor).

Bezpečnost v ulicích

Dalším tématem, které rezonuje veřejností, je bezpečnost v ulicích. Jde především o lokality kolem nádraží, nábřeží Jordánu, ale i části centra města a sídliště nad Lužnicí.

„Bude nutné posílit hlídkovou činnost městské policie i PČR. Nepotřebujeme „Městskou dopravní policii“ rozdávající tisíce botiček ročně, ale takovou, která efektivně dohlíží nad veřejným pořádkem,“ je přesvědčen Miroslav Ryba (ANO 2011). Tento názor podporují i Olga Bastlová (Šance pro Tábor) a Michaela Petrová (Jinak!).

Parkovací domy

Problémy s parkováním řeší Táboráci dlouhodobě.

„Na největším táborském sídlišti nad Lužnicí jeho kapacity významně posílíme stavbou parkovacího domu pro 250 aut. V historickém centru chceme auta schovat pod zem, aby nepřekážela v ulicích obytné zóny. Řešením je parkovací dům na místě bývalé synagogy. Další parkování bychom chtěli zřídit v nové čtvrti Dvorce, na Náchodském sídlišti a v prostoru frekventovaného uzlu vlakového a autobusového nádraží,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Stejný názor sdílejí v podstatě všichni kandidáti, Michaela Petrová má však výhrady k prostoru bývalé synagogy.

„Je to pietní místo a mělo by být využito jinak. Další parkovací dům by mohl být u plaveckého stadionu, což je docházková vzdálenost na Staré město. Obecně k dopravě: je třeba vytěsnit těžkou nákladní dopravu mimo město,“ uvedla.

Beton doplnit zelení

Silné emoce mezi lidmi vyvolává nynější podoba náměstí TGM, často zaznívají hlasy volající po návratu zeleně. Také jim vycházejí kandidáti vstříc.

„TGM je velká betonová plocha, která je v létě rozpálená a v zimě je tam nedobrovolné kluziště. Je nutné vyřešit toalety a vrátit zeleň a estetiku i za cenu vybourání části betonu,“ myslí si Michaela Petrová.

Proti pařáku mlžítka

„Radní dali zelenou rozpracování varianty, která řeší doplnění kousku východní části volné plochy o mobilní zeleň, mobiliář s posezením, drobné herní prvky a mlžítka pro parné dny,“ dodal Štěpán Pavlík.

„Východisko současného stavu vidím v tom, aby náměstí bylo zvelebeno nějakými prvky ve stylu dočasné zahrady. I výběr stromů ve studentském háji není úplně optimální a změna by pomohla celkovému vyznění prostoru,“ uvedl místostarosta Martin Mareda (Česká pirátská strana).

Olga Bastlová by náměstí doporučovala okrášlit umístěním květinové výsadby v přenosných nádobách, Miroslav Ryba navrhuje totéž.