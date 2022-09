Plán na stavbu kravína v Ratibořských Horách budí u části místních odpor

Moderní mléčná farma pro možná až 800 krav by mohla do pěti let vzniknout v Ratibořských Horách. Části obyvatel to však není po chuti a proti stavbě začali bojovat, petici podepsalo více než 200 místních obyvatel.

Pozemky zemědělského družstva zasahují až do srdce obce. | Foto: Zdeněk Veselý

Zdroj: DeníkFirma Rynagro plánuje zmodernizovat svůj areál v Ratibořských Horách a vybudovat zhruba 200 metrů jihovýchodním směrem od obce farmu pro možná až 800 dojnic. Projekt za 200 milionů korun počítá s výstavbou několika plně robotizovaných stájí, teletníku nebo velké jímky na kejdu. V obci se ale proti tomuto záměru zvedla již koncem loňského roku vlna odporu. Vše vyvrcholilo podáním petice, kterou zorganizovala Lenka Burianová. Sešlo se na ní kolem 500 podpisů, z toho přes 200 od místních obyvatel. „O výstavbě kravínu jsem se dozvěděla, když bylo zahájeno územní řízení a Zdeněk Veselý o tom začal informovat na FB, jakožto účastník územního řízení byl obeslán stavebním úřadem. Pro mě to byl šok, po kterém jsem začala ve velkém shánět informace, obcházela jsem občany v okolí plánované výstavby a ptala se, jestli o tom vědí,“ uvedla. Vzniku petice předcházela letáková kampaň, která měla místní upozornit na možná rizika stavby: především pak na možný nárůst dopravy, hluku a zápachu. Kromě zvýšení dopravní zátěže se petenti obávají také možné kontaminace vody a půdy dusíkem. Kdo chce vést vaši obec na Táborsku? Deník přináší kandidátky „Zastupitelstvo obce nesouhlasí zcela se všemi body petice, jejich rozsahem a způsobem jejich prezentování veřejnosti. Nicméně v rámci územního řízení obec zaslala stavebnímu úřadu připomínky týkající se ovlivnění vodních zdrojů v dané lokalitě a přehodnocení počtu dotčených osob, které se mají k územnímu řízení vyjádřit,“ uvedl k petici starosta Ratibořských Hor Radek Lamboj. Upřesnil také, že obec neprosazuje zásadním způsobem výstavbu nového velkokapacitního kravínu v obci a zároveň neshledává zásadní problém v modernizaci farmy včetně výstavby nového velkokapacitního kravínu. Modernizace kravína má však kromě odpůrců také příznivce. „Jsme na vesnici, tady zemědělská výroba byla vždy součástí běžného života. Kravín pro šest sedm stovek krav přece není na vsi nic tak extra neobvyklého,“ uvedl postarší muž, který si poblíž návsi kupoval zmrzlinu. „Navíc jde o plány z loňska, před nárůstem cen stavebnin i energií. Nevěřím moc tomu, že se tu v příštích letech začne něco stavět. A je to možná i škoda, protože naše obec by si nový a moderní kravín zasloužila,“ uzavřel. Jeho názor ovšem nesdílejí petenti, kteří do letošních komunálních voleb postavili vlastní volební kandidátku. Co si myslíte o plánu na modernizaci a zvětšení kravína v Ratibořských Horách Slovo starosty: Obec požadavky petice začala posuzovat ještě před předáním petice, a to na jednání zastupitelstva dne 8. 12. 2021. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požadavek společnosti Rynagro na zařazení pozemků v majetku této společnosti navazujících na stávající zemědělský areál v Ratibořských Horách do ploch pro zemědělskou výrobu v rámci tvorby nového územního plánu.

Tento požadavek byl mimo jiné schválen na jednání zastupitelstva za přítomnosti zástupce současného petičního výboru. Obec nový územní plán tvořila v letech 2016 až 2020. Původní předpoklad byl vytvořit územní plán za dva roky. Nicméně prodloužení mělo pozitivní vliv na zapojení veřejnosti do tvorby a zájmu o územní plán, kterému napomáhalo i dvojí veřejné projednání.

Obec se bohužel domnívala, že běžně používané a zákonné prostředky sdělování a zveřejňování průběhu tvorby územního plánu budou dostačující a tím zřejmě utrpěla i transparentnost napadaná účastníky petice. Zároveň je nám líto, že facebooková diskuze, vytvořená pravděpodobně odpůrci výstavby velkokapacitního kravína je cenzurována a jsou mazány příspěvky pozitivně se vyjadřující k této akci. Na prosincovém jednání zastupitelstva loňského roku bylo sděleno, že obec nemá kompetence ovlivnit průběh územního řízení stavby velkokapacitního kravína, nicméně přislíbila pomoc při komunikaci zúčastněných stran. Nebyly zde zcela jasné postoje a požadavky všech zúčastněných občanů k výstavbě kravína. Mezi zastupitelstvem a zástupci petice bylo domluveno, že petiční výbor ujednotí tyto požadavky, které předá obci a obec zorganizuje jednání mezi obcí, petičním výborem a zástupci společnosti Rynagro.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí zcela se všemi body petice, jejich rozsahem a způsobem jejich prezentování veřejnosti. Nicméně v rámci územního řízení obec zaslala stavebnímu úřadu připomínky týkající se ovlivnění vodních zdrojů v dané lokalitě a přehodnocení počtu dotčených osob, které se mají k územnímu řízení vyjádřit. Dále měla obec možnost prostudovat odborné posudky, vyjádření a rozhodnutí příslušných úřadů a autorizovaných osob a komunikovat s nimi.

Zastupitelstvo obce neprosazuje zásadním způsobem výstavbu nového velkokapacitního kravínu v obci a zároveň neshledává zásadní problém v modernizaci farmy včetně výstavby nového velkokapacitního kravínu. Starosta Ratibořských Hor Radek Lamboj

