Michaela Petrová (Jinak!):

Zdroj: Deník/ Redakce

Parkování je jedním z nejpalčivějších problémů. Nejvíce problém pálí asi lidi na sídlišti nad Lužnicí. Tam je nutné řešit situaci akutně, parkovací dům už se projektuje. Další místo, kde je nutné zvýšit kapacitu parkovacích míst je Nové město, vhodný by byl parkovací dům u nádraží. Naopak si nemyslím, že je vhodné místo pro parkovací dům na místě bývalé synagogy na Starém městě, je to pietní místo a mělo by být využito jinak. Další parkovací dům by mohl být například u plaveckého stadionu, což je docházková vzdálenost na Staré město. Obecně k dopravě - je třeba vytěsnit těžkou nákladní dopravu mimo město.