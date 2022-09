Ladislav Sýkora (ANO 2011):

Starou radnici jednoznačně koupit, i kdyby kvůli jiným naléhavým problémům měla být její rekonstrukce na nějaký čas odsunuta, anebo – lépe – realizována po etapách. Využití Staré radnice vidím ve zřízení reprezentačních prostor (aula/koncertní síň), dále umístění infocentra a knihovny do těchto prostor. Vhodné by mohlo být i částečné využití budovy pro kulturní a společenské akce. Jako smysluplnou pak vidím spolupráci s jiným investorem, který by odkoupil a rekonstruoval přilehlou budovu ve dvoře (bývalý pivovar).

Co považujete za největší problém Veseláků a jak ho chcete řešit?