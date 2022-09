Olga Bastlová (Šance pro Tábor):

Úpravy náměstí TGM nejsou dle našeho mínění v této složité době to, co je pro město Tábor úplnou prioritní záležitostí. Bylo by ale vhodné jej okrášlit umístěním květinové výsadby v přenosných nádobách, či vhodně zvolených květináčích, případně jiným mobilním vybavením pro odpočinek lidí.

