Michaela Petrová (Jinak!):

Já se obávám, že spoustu Táboráků brzy bude trápit nebo už trápí drahý život ve městě. Jen co jsme se trochu vyhrabali z covidové krize, máme tady další. Musíme myslet na všechny, zbytečně nezdražovat služby, a těm nejpotřebnějším – rodinám s dětmi a seniorům – dát finanční úlevy. Nám se v minulosti podařilo, že děti do dvanácti let jezdí zdarma. Takovou výhodu by měly mít všechny děti do patnácti let, rodiče na rodičovské dovolené a senioři. Dalším tématem, které chceme řešit, bude cena vodného a stočného.