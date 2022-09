Jan Mach (Veselí pro Veseláky):

Lávku u kulturního domu vnímám jako kontroverzní věc. Důvodem je jak její podoba, tak i její cena. Navrhovaná podoba lávky se podle mě pro město naprosto nehodí. Vhodnější by byla lávka vzdušnější, méně masivní a i levnější, jejíž projekt by se dal použít také na lávky za kulturním domem a pod parkem, které už nejsou v nejlepším stavu. Projekt lávky tvoří zpravidla cca 10 procent z celé stavby, vyjde na 2 112 641 Kč včetně DPH. Lávka by tedy město vyšla na více než 20 milionů. Utratit tyto peníze v současné ekonomické situaci za jednu jedinou lávku, když přitom budou opravu potřebovat další dvě lávky a železný most u garáží, nepovažuji za příliš ekonomické.

Jan Mach (Veselí pro Veseláky).Zdroj: Deník/ Redakce