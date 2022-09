Patrik Kučera

Zdroj: Deník/ Redakce

Kauzu sleduji od samého počátku jejího prosáknutí na veřejnost už proto, že jsem společně s přítelkyní a dvěma dětmi přímý soused pozemku, na kterém se tento megalomanský projekt plánuje. Pominu-li dodnes absolutní opomenutí stavebního úřadu Tábor k přizvání nás ke stavebnímu řízení, máme mnohé - dle našeho názoru - opodstatněné obavy k negativním dopadům případné realizace. Po hodinách vyhledávání na internetu jsme nenašel podobný projekt, co do rozsahu a umístnění, který by nebyl kontroverzní a nedoprovázelo ho zhoršení kvality života. Po událostech posledního roku nemám, díky jejich (ne)jednání, jakoukoliv důvěru k místnímu zastupitelstvu ani představitelům místního zemědělského družstva. Podle mne je odpor obyvatel zcela legitimní a profit, kapitál a podnikatelský zájem nemůže být nadřazován na jejich úkor.