Jan Mach (Veselí pro Veseláky).Zdroj: Deník/ RedakceJan Mach (Veselí pro Veseláky):

Ve volebním období 2022 - 2026 budou pro Veseláky klíčové dvě věci – cenově dostupné bydlení a cenově dostupné energie. Je tedy důležité, aby příští vedení města urychleně zahájilo výstavbu městských nájemních bytů, a to nejen v lokalitě kino, ale i na sídlišti U Zastávky. V příštím volebním období by se měl také rychle začít řešit způsob vytápění v objektech vlastněných městem a v městských kotelnách vytápěných plynem, jehož cena roste, tak, aby v dalších letech bylo možné zajistit co nejnižší cenu tepla v objektech města a pro obyvatele bytů napojených na centrální vytápění.