Podle čtenářů Deníku by v tuto chvíli zlatý stupínek v souboji o premiéra ČR obsadil právě lídr trojkoalice Spolu Petr Fiala.

Petr Fiala a Ivan Bartoš dávají najevo, že přes nejeden programový rozdíl a akcent jsou schopni vytvořit funkční koalici, která by zemi provedla postcovidovým obdobím, aniž by se zvyšovaly daně a dál rostlo zadlužení.

Podle momentálního rozložení sil se zdá, že žádný z klíčových hráčů nezíská dostatečný počet hlasů, aby mohl sestavit většinový kabinet. Současnou pětici opozičních stran by však mohla podržet ČSSD, pokud se ovšem do sněmovny dostane.

Už v první debatě 18. srpna se lídři opozičních bloků Bartoš a Fiala vyjádřili, že po volbách nebudou vyjednávat s hnutím ANO, SPD a komunisty. Naopak šéf ANO Babiš se na dotaz moderátorky,s kým by se chtěl domlouvat na případné vládní spolupráci, vyhnul jasné odpovědi: „Zeptejte se mě, až případně vyhrajeme volby, a pokud mě pan prezident pověří a budeme sestavovat vládu, tak já vám potom odpovím.“

Závěrečná debata Deníku. Kdo by měl být příštím premiérem? | Foto: Deník

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.