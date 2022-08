ANO 2011: Ryba Miroslav Mgr., 40 let, strážník MP, zastupitel města Tábor a JČK, IT specialista Heršálková Alena PaedDr., 63 let, ředitelka ZŠ a MŠ Breda Milan, 41 let, podnikatel

Česká pirátská strana:

Mareda Martin Mgr., 46 let, místostarosta, adiktolog

Příbramský Jan DiS. 38 let, radní, vedoucí výroby a IT, propagátor kultury

Klecanda Václav Mgr. 38 let, místostarosta, programátor

Vše potřebné o komunálních volbách najdete ZDE.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK:

Cíchová Adéla, 48 let, obchodní referent, ochránce zvířat

Šimák Adam, 26 let, OSVČ - autoservis

Cíchová Eliška 19 let, studentka

JiNAK! - sdružení zelených a nezávislých:

Petrová Michaela Ing., 43 let, učitelka, zastupitelka

Mikuláš Petr Mgr., 26 let, učitel na ZŠ, předseda spolku Divadlo Forum

Nimrichtrová Kateřina Mgr., 52 let, muzejní pedagožka

Weisův dům láká na pohyblivé fontány. Za unikátní výstavou stojí místní umělci

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti:

Křemen Jan Ing., 38 let, projektový manažer

Krejčí Martin, 61 let, zahradník

Jech Bernard Ing. 50 let, IT specialista

SPOLEČNĚ PRO TÁBOR:

Horecký Jiří Ing. Ph.D., MSc., MBA, 44 let, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Horejsková Lenka Ing., 60 let, vedoucí infocentra

Smětáková Martina Mgr., 48 let, ředitelka domova pro seniory

ŠANCE pro TÁBOR:

Bastlová Olga Ing., 52 let, místostarostka

Ebert Václav, 48 let, zastupitel, OSVČ

Bohuslávek Petr, 55 let, zaměstnanec města

Rusalka si při úplňku vysloužila potlesk. Diváci si letní představení užili

TÁBOR - NÁŠ DOMOV:

Adam Marek Mgr., 37 let, středoškolský učitel

Vágnerová Jaroslava, 69 let, ekonomka

Cícha Ivan Ing., 60 let, stavbyvedoucí

Tábor 2020:

Pavlík Štěpán Ing., 51 let, starosta, projektant

Kopřivová Markovová Lucia Ing., 49 let, pracovnice hospice

Korbel František Mgr. Ph.D., 46 let, právník, vysokoškolský učitel