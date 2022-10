Tábor 2020 má získat dva radní: Františka Korbela a Ivanu Mizerovou, Společně pro Tábor budou zastupovat Jiří Horecký a Martina Smětáková, Piráty zastoupí Václav Klecanda.

Volby v Táboře vyhrálo hnutí Tábor 2020, které získalo devět mandátů. Druhé skončilo ANO 2011 s osmi mandáty. Třetí kandidátka Společně pro Tábor (ODS a TOP 09) získalo čtyři zastupitele. Čtvrtá Šance pro Tábor (ČSSD, KSČM a SPD) má čtyři mandáty, dva mandáty získala Česká pirátská strana.

"Jsme rádi, že se nám podařilo postavit kolici bez extremistických a populistických stran," uvedl Štěpán Pavlík. Budoucí koalice bude v zastupitelstvu disponovat většinou 15 hlasů. V uplynulém volebním období jich koalice měla 14. Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 17. října.

Jednou z priorit nového vedení města se má stát řešení nárůstu cen energií. "Konverzi tepla už máme před dokončením, chystáme se pustit i na odpadové hospodářství. C-Energy Planá připravuje ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadu). Odpady by se tak ještě přetřídily, přimíchala se štěpka a mohla by se z nich vyrábět energie," upřesnil Štěpán Pavlík.

Další prioritou je výstavba nové čtvrti Dvorce. Bydlení by v nové čtvrti na místě bývalých kasáren Jana Žižky mohlo nalézt až dva tisíce Táboráků, stavět by se mohlo začít zhruba za pět let, celková doba výstavby by měla trvat zhruba 15 let. Předpokládané náklady se šplhají ke třem miliardám korun.

PODÍVEJTE SE: Ve čtvrti Dvorce najde nový domov až 2000 Táboráků

"V plánu máme také začít na jaře s výstavbou parkovacího domu na sídlišti nad Lužnicí," doplnil starosta.

Nové vedení města se také chystá upravit prostor u vlakového a autobusového nádraží. "Jedná se o nejhustěji využívaný uzel ve městě, jak dopravně, tak i pro pěší. Chtěli bychom ho urbanisticky upravit, jak dopravní toky, tak i podobu zeleně. Již jsme zadali dopravní model v dané lokalitě a směřujeme k vyhlášení urbanistické soutěže na celé toto území," uzavřel Štěpán Pavlík. Do úprav by se měla zapojit i nová městská architektka Kateřina Čechová.

Minulou koalici vytvořil Tábor 2020, Česká pirátská strana, Jinak! a ČSSD se 14 zastupiteli. Loni koalici opustilo hnutí Jinak!. Tábor poté vedla menšinová aliance o 11 mandátech, tvořená Táborem 2020, Piráty a ČSSD.