Pavel Kaczor, ředitel Úřadu práce, Tábor

Řekl bych, že na komunální úrovni rozhodují volby často spíše osobnosti kandidátů, kterým lidé věří, než témata jako taková. Tím ale nechci říci, že témata a volební programy nejsou důležité. Co se týče Tábora, tak mám pocit, že zde rezonuje hned několik témat či oblastí, které veřejnost sleduje. Hodně palčivá začíná být pro Táboráky třeba otázka parkování, kdy lze nejenom na sídlištích pozorovat stále rostoucí nedostatek parkovacích míst pro jejich obyvatele. Rozumím tomu, že řešení není jednoduché, ale už jenom snahu se tímto tématem vážně zabývat veřejnost jistě ocení. Dále vnímám jako citlivou a sledovanou i otázku cenově dostupného bydlení, které řeší nejenom řada mladých rodin. Ze svého profesního pohledu považuji rovněž za důležité i téma kapacity sociálních služeb, které je potřeba neustále přizpůsobovat demografickému vývoji obyvatelstva, zejména ve smyslu jeho stárnutí. Stejně tak vím, že řada Táboráků řeší i práci. Neříkám, že je jí v regionu málo, ale ze dvou třetin jde vesměs o nekvalifikovaná pracovní místa. Je potřeba začít se nových investorů ptát nejenom kolik pracovních míst přinesou, ale zejména jaká to budou pracovní místa. Kvalifikovaná pracovní síla nám často utíká do Prahy nebo do jiných regionů, a to je obrovská škoda, protože Tábor by měl být vzdělanostním regionem a ne montovnou, kam se chodí hlavně za levnou pracovní silou. Myslím, že na výše uvedená témata řada Táboráků slyší, a potažmo tedy mohou být i v komunálních volbách důležitým jazýčkem na vahách.