Zápal mozkových blan, otok mozku po úrazu hlavy, to jsou možná poškození, která by v budoucnu mohla pomoci vyléčit injekce nanočástic do krve. Alespoň v tom případě, že lidský mozek bude reagovat podobně jako ten, který mají laboratorní myši.

Lidský mozek - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle výsledků nového výzkumu, které byly publikovány v odborném online magazínu Annals of Neurology, snižují nanočástice vstříknuté do myší krve nebezpečný mozkový otok, a to díky tomu, že rozptylují imunitní buňky, které "chvátají" k poškození.