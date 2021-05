Poslední fázi přibližovacího manévru k ISS, která obíhá ve výšce 420 kilometrů nad povrchem Země, zahájila loď Crew Dragon nad Indickým oceánem. Současná posádka ISS nové posily přivítala po zakotvení kolem 11:20 SELČ. Osobně se však astronauti setkali až zhruba za dvě hodiny, kdy se otevřely dveře oddělující ISS od spojovací komory.

Na oběžnou dráhu dorazili dva zástupci americké vesmírné agentury NASA Megan McArthurová a Shane Kimbrough, jejich japonský kolega Akihiko Hošide a Francouz Thomas Pesquet zastupující Evropskou kosmickou agenturu (ESA). Ve vesmíru stráví šest měsíců a vystřídají na stanici čtyři členy stávající posádky, tři Američany a jednoho Japonce, kteří se ve své lodi Crew Dragon vrátí na Zemi příští středu přistáním do moře v Mexickém zálivu.

Do té doby však bude na ISS i s ruskými kosmonauty celkem 11 lidí, stanice má přitom jen sedm stálých "postelí". Dva astronauti tak budou spát přechodně ve dvou lodích Crew Dragon připojených k ISS, další dva se pak na několik dní uloží na provizorních místech.

Nejvíce lidí za posledních více než deset let

Podle agentury AP je nyní na ISS nejvíce lidí za posledních více než deset let. Všichni astronauti a kosmonauti - reprezentující USA, Rusko, Japonsko a Francii - měli co dělat, aby se vtěsnali do záběru kamery při gratulačním rozhovoru s šéfy jednotlivých kosmických agentur. "Věřím, že v této obtížné situaci ve světě jste dodali odvahu a naději nám všem," vzkázal z japonského řídícího centra šéf tamního vesmírného úřadu Hiroši Jamakawa v narážce na pandemii covidu-19.

"Teda, je úžasné vidět vás 11 na stanici," poznamenal zástupce NASA Steve Jurczyk. Nyní, když vesmírné lodě firmy SpaceX pravidelně dopravují posádky na oběžnou dráhu, to podle něj bude normou.

I když loď od SpaceX letěla s posádkou už potřetí, nyní šlo o první let s využitím prostředku, který se do vesmíru vydal opakovaně, což podle AP znamená zásadní krok v plánech zakladatele firmy Elona Muska dostat lidi na Měsíc a na Mars. Loď Crew Dragon Endeavour dopravila poprvé část posádky na ISS loni v květnu a v pátek použitá raketa Falcon vynesla astronauty do kosmu už v listopadu. Nyní jsou na ISS poprvé zaparkovány dva Dragony současně.

NASA využívá služeb soukromých společností při dopravě na ISS poté, co v roce 2011 ukončila provoz raketoplánů. SpaceX začala v roce 2012 nejdřív zajišťovat přepravu nákladů a nyní se díky ní už NASA nemusí plně spoléhat na Rusko při vysílání svých astronautů na orbitální stanici.