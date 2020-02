Klíčovou součástí družice je jedinečná optická soustava koronografu METIS vyvinutá a vyrobená českými vědci z Aplikačního Centra TOPTEC v Turnově, který je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Sonda jako vůbec první pořídí snímky slunečních pólů.

První zadání dostalo turnovské centrum TOPTEC od ESA skoro před deseti lety. Hned bylo jasné, že vývoj zařízení nebude snadný. „Spočítali jsme, že zadaná zrcadla nevydrží start a roztrhnou se. Ihned jsme na to upozornili, ale nikdo nás tenkrát nebral příliš vážně. Při prvních zkouškách se prototypy zrcadel rozpadly přesně tak, jak jsme varovali,“ přiblížil výkonný ředitel centra TOPTEC Vít Lédl.

A tak začala dlouhá cesta k vývoji nových, extrémně přesných zrcadel. „Pro představu, povrch zrcadel musí být tak přesný, že pokud by místo 20 centimetrů měla velikost jako Máchovo jezero, nepřesnost by mohla být maximálně tak velká, jako jsou vysoké vlnky na hladině při bezvětří,“ vysvětlil Lédl.

A přesně taková musí zůstat i přes obrovské teplotní výkyvy, kterým budou čelit, protože družice míří k Slunci. Solar Orbiter se k němu přiblíží na vzdálenost 42 milionů kilometrů, tedy blíže než jakákoli jiná evropská družice v historii.

Tepelný štít sondy musí vydržet teplotu kolem 500 stupňů Celsia, naopak ve stínu je sonda vystavená spíše mrazu. Optika koronografu přitom musí zůstat přesně seřízena. Celý optický systém koronografu musí vydržet nejméně sedm let.

Sonda je největším českým vesmírným projektem od osmdesátých let, kdy družice Prognoz 10 v roce 1985 vynesla do vesmíru sedm přístrojů původem z Československa.

Úspěch českých vědců

„Svým významem a finančními náklady se česká účast na misi Solar Orbiter řadí dokonce mezi takové české úspěchy v kosmonautice, jakou byl první československý a evropský kosmonaut Vladimír Remek anebo družice Magion,“ komentoval práci českých vědců náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu ministerstva školství Pavel Doleček.

Sonda jako vůbec první pořídí snímky slunečních pólů a bude zkoumat vnitřní heliosféru, která doposud patří k těm nejméně prozkoumaným částem naší nejbližší hvězdy.

Technické údaje:

Koróna je jasně zářící okolí Slunce. Je pozorovatelná při úplném zatmění Slunce nebo pomocí koronografu. Jedná se o žhavé plyny unikající z fotosféry Slunce.

Solar Orbiter veze na palubě celkem 10 přístrojů – fyzikálních experimentů. Češi se podíleli na přípravě hned čtyř z nich. Sonda je tak největším českým vesmírným projektem od osmdesátých let, kdy družice Prognoz 10 v roce 1985 vynesla do vesmíru sedm přístrojů původem z Československa.



Plánovaná délka mise: 7 let, 10 let (prodloužená)

Váha při startu: 1 800 kg

Užitečná váha: 209 kg

Rozměry: 2,5m x 3m, 18m při rozvinutých solárních panelech

Hlavní výrobce: Airbus

Více na: sci.esa.int/solar-orbiter/