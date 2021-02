VIDEO: Nazutí bez použití rukou. Nike vyrobil v době covidu unikátní botu

Ne, není to bačkůrka, i když to tak může na první pohled vypadat. Už jen cena by byla na běžnou domácí dětskou obuv příliš vysoká. Nemá tkaničky, k nazutí nebudete potřebovat ruce. Ležérní bota tak vychází vstříc lidem, kteří se snaží během pandemie co nejméně se dotýkat věcí. Nejnovější sportovní obuv od Nike je unikátní ve způsobu jakým ji můžete nazouvat a zouvat. A je přesně pro ty, které nebaví se při obouvání k botám ohýbat.

Bez použití rukou. Nike vyrobil unikátní botu | Foto: Nike