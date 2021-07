1. Pobřeží Koster – Namibie

Jde o 40 km široký a 500 km dlouhý pobřežní úsek v Namibii a je to jedno z nejnehostinnějších míst na světě, které kdysi portugalští průzkumníci pojmenovali „Brány pekla“. Jde opravdu o trefnou přezdívku. Pláže se sice mohou chlubit zlatým pískem a vzhledově jsou opravdu nádherné, ale rizika, která Vás na těchto plážích čekají, jsou mnohonásobně vyšší.

Moře u tohoto pobřeží je známo svými bouřemi, větrem a silnými proudy. Právě tyto podmínky mají za následek nesčetné množství vraků lodí, které jsou rozprostřené po celé oblasti. Mnoho z nich bylo v průběhu let zcela zničeno přírodními živly, některá zrezivělá torza však zůstávají a už tím ukazují, že jde o nebezpečný cíl. Tím to však ale zdaleka nekončí.

V namibijských vodách totiž pluje jedenáct různých druhů žraloků a nutno dodat, že na souši to není o moc bezpečnější. Ve vnitrozemí je Namibská poušť bez zdrojů vody a potravy, přičemž se zde potulují lvi, hyeny a další predátoři. Ne nadarmo označili domorodci z kmene Nama jméno jako „Místo, které Bůh stvořil v hněvu“.

2. Cape Tribulation – Austrálie

Cape Tribulation aneb Mys Soužení. Slavný mořeplavec James Cook, který se v roce 1770 snažil manévrovat kolem nerovných útesů Queenslandu, pojmenoval tento mys vskutku výstižně. Název je totiž platný i o 250 let později. Hlavní nebezpečí přitom nespočívá v útesech, které už tehdy bránily Cookovi v přístupu, ale v oceánu a koneckonců i na pláži.

Oblast je to vskutku fotogenická - průzračná voda, zlaté písky a výhledy na deštný prales, avšak je otázkou, zda to za to riziko stojí.

Tato část je totiž domovem smrtícího druhu medúzy, neopren je tak zde při koupání doslova nutností. Od října do června totiž žije v těchto teplých vodách tisíce křišťálových čtyřhranek. Jde o velmi nebezpečný druh medúzy, protože její jed útočí na kardiovaskulární systém, což má za následek křeče, bezvědomí a selhání srdce. V oblasti rovněž žije mnoho krokodýlů, kteří rádi vylézají z vody na pláž, takže ani na souši není příliš bezpečno. V hustém pralese v okolí navíc žijí nebezpeční kasuárové. Nemluvě o jedovatých rostlinách. Zkrátka bude lepší následovat rad kapitána Cooka a trávit své volné chvíle raději jinde.

3. Pláž New Smyrna – Florida

Pro milovníky surfování je pláž New Smyrna doslova rájem. Teplá voda, zlatý písek a slunečné počasí. Má to však háček, jedná se totiž o místo, které je označováno za "hlavní město žraločích útoků celého světa." Ano, správně.

Riziko, že vás při vodních radovánkách napadne žralok, je mnohem vyšší než v jiných oblastech. Žraloci černoploutví jsou tu viděni velmi často. Některé dohady hovoří o tom, že kdykoliv jste ve vodě, minimálně ve vzdálenosti deseti stop se nějaký zrovna nachází. Nutno podotknout, že jde o plachý a lekavý druh. Nebezpečí tak může představovat ve chvílích, kdy si splete člověka s přirozenou potravou.

Je tak otázka, zda toto riziko chcete podstoupit. Floridské pobřeží se totiž může pochlubit dalšími krásnými místy na surfování a zcela jistě se nabízí i bezpečnější alternativa.

4. Pláž Hanakapiai – Havaj

I Havajské ostrovy jsou proslulé svými skvělámi podmínkami pro surfování. Ohromující pláže, vlny a teplé moře lákají desítky surfařů. Ale i zde je oblast, která představuje nebezpečí. Je jím právě pláž Hanakapiai, kde řádí silné proudy a příbojové vlny. Nejsou zde navíc žádné výrazné útesy, které by silným proudům bránily, proto se může stát, že člověka odtáhnou do moře. Dokonce i ti, kteří vědí, co dělat, zde riskují své životy.

I přes riziko zde mnoho lidí šnorchluje, přičemž při této činnosti každoročně utone mnoho lidí. Záznamy ministerstva zdravotnictví za posledních 10 let ukazují, že míra utonutí lidí na Havaji je 13krát vyšší než celostátní průměr. Podle posledních údajů je rovněž 15 lidí stále nezvěstných poté, co šli šnorchlovat. Nechcete být dalším číslem do statistiky? Raději se tomuto místu vyhněte.

5. Pláž Uttakleiv – Norsko

Norsko je známé mimo jiné pro svou dechberoucí krajinu a polární záře, která sem každoročně vábí turisty z celého světa. Návštěvníci často jezdí za těmito úkazy právě na pláž Uttakleiv, která je možná i nefotografovanější pláží této země. V zimních měsících zde mohou lidé spatřit polární záři a v těch letních jev zvaný Půlnoční slunce.

Zejména by si lidé měli dávat pozor na moře. Krátké osvěžení může být fajn, ale při delším pobytu může hrozit smrt. Uttakleiv se totiž nachází na Lofotských ostrovech v nejsevernější části Norska, za polárním kruhem, přičemž maximální teplota vody zde dosahuje osmi stupňů Celsia. Lidé by to tak rozhodně neměli podceňovat a vystavovat se riziku podchlazení. Bohužel se tak podle záchranářů velmi často děje.

6. Pláž Boa Viagem - Brazílie

Pláže v Brazílii patří mezi nejkrásnější na světě a Boa Viagem je jednou z nich. Nachází se ve městě Recife a jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších oblastí na severovýchodním pobřeží země. Je zde obrovský útes, který je ochranou před vlnami a pomáhá držet vodu teplou. Avšak i zde číhá nebezpečí. V těchto vodách totiž útočí na lidi žraloci tygrovaní a žraloci bělaví. Nebylo tomu tak vždy, ale poté, co byl v roce 1990 postaven velký přístav přímo u pobřeží, se útoky na člověka staly běžnou záležitostí. Polovina z nich je navíc smrtelná.

Stavba komplexu o rozloze 13,5 tisíce hektarů byla totiž velkým zásahem do místního ekosystému. Byly vyhozeny do vzduchu korálové útesy a téměř kompletně zastavěny dvě říční delty s mangrovníky. Zničilo to místa, kde žraloci nacházeli potravu a kde se množili. Tito dravci tak byli nuceni zamířit do delty řeky Jaboatão uprostřed Recife. V oblasti ústí řeky do oceánu je právě pláž Boa Viagem, kde bylo registrováno 80 procent útoků žraloků.

Přístav žraloky láká i kvůli odpadům, jež zde vypouštějí a vyhazují velké lodě. Čím hustší provoz, tím častěji zde útočí na lidi.

7. Atol Bikini - Marshallovy ostrovy

Krásný atol Bikini je na seznamu světového dědictví UNESCO. Může se pochlubit zlatým pískem, teplými tichomořskými vodami a krajinou plnou exotických palem. Ačkoliv to zní kouzelně, není to rozhodně místo, kde byste mohli jen tak relaxovat.

Nebezpečí tu totiž představuje radioaktivní záření. Ve 40. a 50. letech zde Spojené státy prováděly jaderné testy, při nichž bylo provedeno 23 jaderných výbuchů. Atol je tak neobydlený, protože jeho obyvatelé museli být kvůli zamoření radioaktivitou přesídleni. Většina se pak domů už nikdy nevrátila.

Vědci sice v roce 1997 prohlásili atol Bikini za "bezpečné místo", ale pláže zůstávají znečištěné a rizika radioaktivity přetrvávají.

8. Ostrov Fraser - Austrálie

Fraser se nachází na malebném jižním pobřeží Queenslandu, a jde o krásné místo s písčitou pláží a průzračnou vodou. Ale ani zde není úplně bezpečno. Zapomeňte však na agresivní psy Dingo či bílé žraloky. Velký pozor si zde totiž musíte dát na jedovaté medúzy, především tedy nechvalně známé medúzy Irukandji, které jsou sice malé a nenápadné, ale patří mezi ty nejjedovatější, přičemž při jejich žahnutí je nutná okamžitá lékařská péče, bez ní hrozí jistá smrt.

Fraser hostí rovněž minimálně 18 druhů hadů, přičemž třetina z nich je považována za vysoce nebezpečné. Je mezi nimi i pakobra východní, která je druhým nejjedovatějším hadem na světě. Právě tento druh je zodpovědný za více než polovinu všech závažných hadích uštknutí v celé Austrálii, přičemž více než 60 procent těchto útoků je smrtelných.

9. Réunion

Tento ostrov je doslova tropickým rájem. Vyznačuje se sbílými písky a kokosovými palmami, které lemují nádherné pláže, sopkami i bujnými pralesy. V teplém Indickém oceánu však číhá i nebezpečí – a ti, kteří se vydají do vody, často umírají.

Může to znít možná až trochu teatrálně, ale rizika ani zde nelze podceňovat. Ve vodách kolem Réunionu žije mnoho z nich a často mají na svědomí zranění desítek lidí a až 16 procent všech smrtelných zranění způsobených žralokem pocházelo právě z Réunionu.

Ptáte se, jak je to možné? Ostrov se totiž nachází východně od Madagaskaru a leží na takzvané „žraločí dálnici“, která vede mezi Austrálií a Jižní Afrikou, vyskytuje si jich zde tak hodně. Láká je rovněž rozmanitý ekosystém a bohaté korálové útesy. Kvůli tomu se pak z ostrova stává nebezpečné místo.

10. Pláž Chowpatty

Chowpatty patří mezi nejznámější indické pláže, a to zejména kvůli tradičnímu rituálu ponořování sochy boha ganéši do vod Arabského moře (tzv. Ganéša Čaturhi). Každoroční oslavy totiž přilákají na pláž tisíce lidí.

Pokud však hledáte místo k relaxaci, odpočinku a koupání, raději se poohlédněte jinde. Důvodem je silné znečištění jak pláže, tak i moře. V roce 2013 zjišťovali míru koliformních bakterií ve vodě a naměřili 1455 na 100 ml, zatímco povolený standard je 500 na 100 ml. Může za to nedostatečné čištění odpadních vod ve městě, nedostatečná hygiena v některých částech Bombaje i vypouštění různých splašků do moře. Jak poznamenává server Travelden, situace se lepší, ale jen velmi pomalu.

V roce 2017 bylo kupříkladu z 2,5 kilometru dlouhé pláže odstraněno 5,3 milionu kilogramů odpadu. Pláž je tak mnohem čistší než dříve, avšak zdravotní rizika přetrvávají, navíc nikdy nevíte, na co můžete na takové pláži šlápnout. Raději se proto koupání zde vyhněte.