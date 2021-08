Nerovnost měsíčního povrchu může být důvodem, proč se na tomto souputníkovi Země udržela voda. Ve formě ledu se může skrývat v oblastech stínu. Naznačuje to nová studie amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Přítomnost vody na Měsíci potvrdila NASA už loni v říjnu. Nová studie podporuje hypotézu, že voda se mohla na měsíčním povrchu udržet ve formě ledu v oblastech věčného stínu | Foto: NASA's Goddard Space Flight Centre

Možnou přítomnost vody na měsíčním povrchu zaznamenala vesmírná sonda již v roce 2009 a loni v říjnu ji potvrdila stratosférická observatoř NASA pro infračervenou astronomii (Sofia). Vědci přitom museli hledat odpověď na otázku, jak je to vůbec možné: Protože na Měsíci neexistuje žádná atmosféra, která by regulovala denní teplotu, měl by být povrch Měsíce za dne dostatečně horký na to, aby se veškerá voda odpařila. I kdyby nějaké zachycené kapky stihly přes noc zmrznout (na Měsíci klesá v noci teplota až na - 150 °C), za dne by je mělo Slunce rozehřát.