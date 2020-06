Jedním z oblíbených motivů béčkových filmových hororů je už po desítky let tajemná příšera žijící v močálech, která se vyznačuje krokodýlím tělem, ale je schopná vycházet z vody a pohybovat se po dvou. Vědecký výzkum naznačuje, že báchorky o těchto zjeveních mají možná vzdálený reálný základ. Dávní předci dnešních krokodýlů totiž možná skutečně chodili po zadních.

Umělecká rekonstrukce obrovského krokodýlího předka Batrachopus grandis. Stopy naznačují, že se pohyboval jen po zadních | Foto: Anthony Romilio/The University of Queensland

Při pohledu na dnešní krokodýlovité plazy není jednoduché si jejich dvounohou chůzi představit, zvláště, když krokodýly provází klamná pověst, že se během milionů let nijak zvlášť nezměnili. Možná to však byla právě zakořeněná představa čtyřnohého dravce, co bránilo vědcům podívat se trochu jinýma očima na zkamenělé otisky nohou, jež se dochovaly na nalezišti zkamenělin, nacházejícím se v dnešní Jižní Koreji nedaleko města Čindžu (podle něj se toto naleziště označuje jako čindžuská formace).