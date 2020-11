- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

ÚŘADY:

Městský úřad Tábor

Úřední hodiny:

Pondělí:8:00 - 13:00

Středa:8:00 - 13:00



Opatření Technických služeb Tábor po dobu omezení volného pohybu osob



1) Veřejné WC na Žižkově náměstí se uzavírá, bezobslužné veřejné WC na Křižíkově náměstí zůstává v provozu po-ne 7:00 – 22:00 hodin.

2) Správa hřbitovů v areálu společnosti omezuje provozní dobu pouze na telefonickou a elektronickou komunikaci v pracovní dny v době 8:00 – 14:00 hodin.

Kontaktní informace zde: https://www.tstabor.cz/kontaktni-informace/

3) Provozovna pro výdej parkovacích karet omezuje provozní dobu pouze na telefonickou a elektronickou komunikaci v pracovní dny v době 8:00 – 14:00 hodin. Končící platnost rezidentních a abonentních karet v době omezení se prodlužuje do uvolnění opatření, tedy min. do 3.11.2020. Prodloužení parkování v podzemních garážích Tabačka lze pouze online přes webové stránky.

Kontaktní informace a online žádosti zde: https://www.parkovistetabor.cz/kontakty/

4) Útulek Tábor pro psy a kočky omezuje provoz pro veřejnost uvnitř budovy. Po telefonické nebo elektronické komunikaci lze útulek navštívit ve venkovním prostoru areálu s možností adoptovat psa nebo kočku. To vše při dodržení vládních opatření pro kontakt s lidmi (odstup dva metry, při bližší vzdálenosti rouška, max. dvě osoby). Venčení psů pouze po telefonické dohodě a jen ověřenými zájemci s již podepsanými protokoly.

Kontaktní informace zde: https://www.utulektabor.cz/kontakty/

Rozvoz jídel a výdejní okénka

U Soudku - tel. 602519505

Natural Tábor - tel. 730 135 657

Pintovka - tel. 724004516 - tel.

Restaurace U Nováků - tel. 607753890

VK Centrum Tábor - tel. 381262601

Hotel Gold Chotoviny - tel. 602491693, 398998751

Hotel Relax u Drsů Tábor - tel. 381263905

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

