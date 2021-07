Máte jednoduchý plastový obal na květináč, ale barevně se vám domů moc nehodí? Chcete si vyrobit mističku na korálky či náušnice? Povolejte dětskou kreativní četu a pusťte se do nenáročného, ale zábavného tvoření!

Miska nebo květináč

Budeme potřebovat:

sádrové pásky (prodávají se v papírnictvích a obchodech s kreativními potřebami)

nůžky

plastovou misku (např. od pomazánkového másla) nebo obal na květináč

větší nádobu s vodou

barvy (použily jsme akrylové, ale postačí i temperky nebo vodovky)

větší štětce (obyčejné na vodovky)

mohou se hodit i barevné a třpytivé lihové fixy

Jak na to:

Nachystejte si nádobku, kterou chcete přetvořit. Určitě si s dětmi pod vyráběcí plochu dejte třeba plastový ubrus, plastovou kuchyňskou desku nebo noviny. Sádra se bude drolit na prášek a po navlhnutí nadělá trochu neplechy. Vše ale pak snadno umyjete teplou vodou. Rozstříhejte si sádrovou pásku podélně na libovolné kousky – délku zvolte dle toho, jak velkou nádobu budete obalovat. Stačí si jich nastříhat pár, vyzkoušet, jak to sedne, a pak si dle potřeby přistřihávat další. Větší děti budou na stříhání skvělými pomocníky. Pokud to ale s nůžkami zatím moc neumí, zapojte je až do kroku 2. Sádrové pásky na chvilku vložte do přichystané nádobky s vodou. Stačí je jen ponořit a hned vytáhnout. Pak namočený pás prostě připlácnete na plastovou misku. Pásky pokryjte celý povrch včetně krajů – trochu je přehněte i dovnitř. Pokud děláte květináčový obal, pak pásky ukončete tak 3–5 cm pod vrchní hranou, aby později nebylo vidět původní plastové „pokračování“. Pokud děláte misku, nalepte pásky i dovnitř. Bude potřeba udělat 3 až 4 vrstvy, aby původní obal nebyl vidět.

Nějakou chvíli bude dílo potřebovat na to, aby krásně zaschlo. S dětmi můžete chodit okukovat, jak se schnutí daří, a mezitím vymyslet, jaká výzdoba by se vám na mističce líbila nejvíce.

Jen pak pozor – počítejte s tím, že při nanášení barvy se sádra opět lehce rozmočí, proto používejte co nejméně vody. Nebo barvu příliš neroztírejte. Zvolit můžete jak syté barvy, tak jen lehce obarvenou vodu – záleží na tom, jak moc výrazná se vám líbí sádrová struktura. Barvy můžete také kombinovat, nebo na zaschlou barvu později nanášet vzory lihovým fixem.

Až budete vy i děti s dílem naprosto spokojeni, můžete celý výrobek zafixovat lakem ve spreji. Klidně použijte i klasický lak na vlasy… Barva trochu ztmavne, ale sádra nebude tolik náchylná k poškození. A co teď?… no, my jsme zkrátka dovnitř naaranžovaly holčičí „cetky“.

Kluci, vyrobte si „můmijáka“

U nás to sice napadlo naši něžnou Nelku, ale myslíme si, že to kluky vážně zaujme. Misky na korálky jsou super, ale mumie je prostě lepší, že jo?

Budeme potřebovat:

sádrové pásky

nůžky a lepidlo

nádobu s vodou

plastelínu

čtyři malé větvičky

Jak na to:

Jako základ jsme použily plastelínu a dřevěné větvičky. No a pak už jsme prostě jen obvazovaly a mumifikovaly. Pokud nebudou větvičky v plastelíně úplně pevně držet, nelekejte se – když pásky omotáte kolem, ztuhlá sádra to nakonec zpevní.

Jo a ty nožky se nám líbilo nechat trochu vykukovat – dokud sádra bude mokrá, natvarujte panáčka tak, aby stál – nebojte se přitlačit – sádra i plastelína to snesou. A naše zkušenost – pokud můmiják stojí, když tuhne, udrží se, i když je tuhý docela. A kousek pásky nechte viset, bude to trochu strašidelnější.

Panáček může zůstat prostě jen tak sádrový, nebo si jej můžete dle libosti vybarvit, dokreslit mu třeba vykukující očka. My jsme je udělaly z plastelíny – tu jsme podlepily trochou lepidla a následně přes jedno oko přetáhly další kousíček sádrové pásky. Postup jsme zopakovaly i s jazykem.

Čím méně budete pásky namáčet – hlavně poslední vrstvu, tím více zachováte „obvazovou“ strukturu. Uhlazujte hlavně kraje, ať sádru příliš nerozmažete. Podobně jako misky nakonec můžete můmijáka přelakovat. No…my víme…lak na vlasy a mumie? Ale jo, jde to.

Co dál? Můžete zkusit vyrobit i sarkofág!

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Autor: Kristýna Budačová