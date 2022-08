Dotace na pořízení elektromobilu? Budou, ale ne pro širokou veřejnost

Do deseti let by měl v Česku nastat zásadní zlom. Nových elektromobilů se prodává minimálně stejně jako vozidel s klasickým spalovacím motorem. Alespoň to tak ve svém scénáři vývoje prodeje nových vozů předpovídá největší tuzemská automobilka Škoda Auto. V Evropě, zejména té západní, však přerod nastane ještě před koncem současné dekády. Prodeje a obliba elektromobilů jsou tu na mnohem vyšší úrovni než v tuzemsku.

Elektromobil. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Vagaday