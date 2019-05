Zlatá sedmdesátá 3 - Karel Deniš

Tábor, městská knihovna

Karel Deniš uvádí poslechový pořad ABBA Mia! 1974-2019

Slavná švédská čtyřka na cestě od posměchu k legendárnosti. Skvělé písničky, které navždy změnily historii populární hudby. Největší hity, zapomenuté nahrávky, privátní osudy A+B+B+A.

Tři otázky pro Karla Deniše:

PROČ PRÁVĚ ABBA?

Při promýšlení třetího pokračování „sedmdesátek“ jsem si uvědomil, jak moc tato kapela celou hudební dekádu ovlivnila. K výběru tématu přispěla také skutečnost, že v dubnu uplyne 45 let od jejich vítězství v soutěži Eurovision Song Contest s písní Waterloo. A také fakt, že jejich švédskost a popovost umožnila i za normalizačního socialismu sledovat jejich tvorbu snáz než tomu bylo u hard/heavy rocku, punku a jiných žánrů na indexu. Vzpomínky jsou to tedy vítaně velmi kolektivní.

A CO USLYŠÍME?

O ABBA je u nás dnes k dispozici prakticky vše, od kompletů nahrávek až po biografickou literaturu. Těžko tedy překvapím šokujícími odhaleními, mým cílem je s odstupem let nahlédnout kariéru kapely od začátku do konce. Tedy včetně hledání hudebních zdrojů prvních úspěchů, pokusu o vysvětlení obrovské celosvětové hvězdnosti a pojmenování příčin jejich uměleckého i lidského rozchodu. A protože často všechno souvisí se vším, bude to, doufám, zajímavé poslouchání.

JAKÝ JE ODKAZ KAPELY V ROCE 2019?

Že mimořádně populární se může stát i muzika vzniklá mimo obligátní angloamerická centra, ale musí ve správnou chvíli nabídnou novou kvalitu a moment překvapení. Že většina toho nejlepšího byla napsána již v minulosti a kouzlo úspěchu se často skrývá v chytré kombinaci mnoha východisek. Že je to hodně tvrdá práce a soukromí tak dostává velice zabrat. A že parádně melodické songy ABBA tvoří již téměř padesát let pevnou součást historie moderní poprockové hudby.

Vstupné je zdarma.