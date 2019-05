ZAHRADNÍ SLAVNOST - Vyvěste fangle!

Čtvrtek 13. června od 19 hodin divadelní park a velký sál Divadla Oskara Nedbala, předplatitelé 90 korun, ostatní 250 korun

Zahradní slavnost bude letos v duchu loučení. Loučení s další úspěšnou sezonou, s původními diváckými prostory – a zejména loučení s velkým divadelním mužem, Marcelem Křížem, který řadu let formoval dramaturgii táborského divadla. Rozloučení to bude písničkové a taneční, veselé a vůbec ne uplakané. (Ne)dbalé ženy si pro Vás opět připravily taneční překvapení. A překvapení to nebude jediné. Bude to večer s legendami, který se jistě díky přítomnosti Vás diváků promění ve večer zcela nezapomenutelný.

Divadelní spolek Kašpar Praha

Jiří Suchý, Jiří Šlitr

JONÁŠ A TINGL-TANGL

Remake slavného semaforského kabaretu. Buřinka a slamák. Dva šarmantní komici, krásné dívky a nesmrtelné písničky

Hrají: P. Lněnička, Z. Dočekal, A. Petřeková, V. Němcová/ M. Váňová/ I. Kristeková/ E. Hanušová, P. Husa, K. Böhmová

Režie: Jakub Špalek

Po představení Vás zveme do divadelního parku na slavnostní přípitek a setkání s legendami divadla Semafor.

JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ

zazpívají oblíbené písničky, které nepřestávají rezonovat v srdcích napříč generacemi.

Atmosféru slavnostního divadelního korza navodí také Salonní orchestr Planá nad Lužnicí pod vedením Heleny Hýnové a Vladimíra Vancla, který zahraje nejkrásnější Straussovy valčíky.