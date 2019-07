Galerie hlavního města Prahy srdečně zve všechny na WORKSHOP v Bílkově vile, který se uskuteční v neděli 14. července 2019 od 13:00 do 18:00. Vstupné pro děti do 10ti let je 5,- Kč, pro všechny ostatní nad 10 let 20,- Kč. Výtvarný materiál bude k dispozici na místě.