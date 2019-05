Wohnout - Máme na míň tour

“Máme na míň tour” k novému albu skupiny Wohnout zavítá i do Tábora! A to 30.03.2019 do Hotelu Palcát! Lístky již nyní v předprodeji v síti Ticketstream.

“Tak zaprvé vůbec nechápeme, proč se naše kapela jmenuje WOHNOUT. Zřejmě je to proto, že jsme novinářům chtěli ulehčit práci s vymejšlením otázek. Troufáme si tvrdit, že snad každej rozhovor začíná dotazem na náš obludný název. Za druhé jsme parta extrovertních introvertů, což se projevuje zejména tím, že se nenápadně snažíme bejt nápadný. A za třetí neděláme muziku srdcem ani mozkem, ale brvou, kterou hejbeme.”

Kdy: 30.03.2019 od 19:00 hodin

Místo konání: hotel Palcát Tábor, 9. května 2471, 390 02 Tábor - vstupné činí 325 Kč.