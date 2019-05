Vztahy mezi sourozenci - beseda s Květou Cermanovou

Ve čtvrtek 16. května od 17:00 do 19:00 hodin, Lesní školka Žijem lesem, Větrovy 112 Vstupné: 100 Kč.

Beseda pro všechny rodiče. Odrazíme se z bodu narození mladšího sourozence. Jak to ovlivňuje toho staršího? Jaké děláme chyby a čeho se vyvarovat, aby se starší cítil stále milován a nebál se o svou "pozici"?

Jak vést, pečovat a kultivovat vztahy svých dětí?

Podíváme se na to, co děti prožívají za emoce a co se s tím dá dělat. Také, kam mohou vést naše dobře míněné rady, pochvaly a povzbuzení. Jaké jsou vlastně role dětí prvně, prostředně či posledně narozených? Na co si dát pozor a čemu věnovat pozornost?

Pozor! Tato beseda bude opravdu "výživná"