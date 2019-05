VÝSTAVA ZVÍŘÁTEK V DDM

Sraz chovatelů domácích mazlíčků, prostory DDM. Od 10 hodin.

Chceš se pochlubit se svým zvířátkem? Ukázat ho ostatním a třeba i předvést, co umí? Zveme všechny malé i velké milovníky domácích zvířátek všeho druhu, aby přišli 26. května v 10 hodin do DDM představit svého mazlíčka.

Nemáte-li doma zvířátko, přijďte se určitě podívat, jaké miláčky mají vaši kamarádi. Součástí výstavy budou drobné soutěže pro děti i zvířátka.

V areálu Domu dětí a mládeže 26. května od 10 do 12 hodin.

Důležité: Všichni, kdo chtějí vystavovat svoje zvířátko, se musejí přihlásit do 21. 5. v DDM.

tel.: 725 035 683

e-mail: keramika.veseli@ddmtabor.cz

Kde: Dům dětí a mládeže ve Veselí n. L.

Kdy: 26. května

Čas: 10.00 - 12.00 h