Výstava Veselské století mapuje 100 let ve Veselí nad Lužnicí

Výstava s názvem Veselské století mapuje pomocí dokumentů a fotografií z dob minulých uplynulých sto let. Během zahájení došlo také ke křtu stejnojmenné knihy, kterou sestavil Václav Jelínek a členové Sdružení přátel historie Veselí nad Lužnicí a okolí. Pro veřejnost je přístupná do neděle 28. října vždy ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, dále v době konání akcí ve velkém či víceúčelovém sále, případně po telefonické domluvě. Projekt se uskutečnil díky podpoře Ministerstva kultury České republiky.